Kuzenini öldürmekle suçlanan sanık: Babaanneme iftira attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuzenini öldürmekle suçlanan sanık: Babaanneme iftira attı

DHA

ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu yargılanan Fidan, duruşmada, ölmüş babaannesine iftira attığı için kuzenini öldürdüğünü söyledi. 

ANTALYA'da, merada koyun otlatma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada, amcasının oğlu Kadir Fidan'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ali Fidan, ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Tutuklu yargılanan Fidan, duruşmada, ölmüş babaannesine iftira attığı için kuzenini öldürdüğünü söyledi. 
Olay, 28 Mayıs'ta, Korkuteli ilçesindeki Göçerler Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada yaşayan Ali Fidan ile merada koyun otlatan amcasının oğlu Kadir Fidan arasında tartışma çıktı. Ali Fidan, kuzenine iddiaya göre, "Buralar benden sorulur. Mera için benden izin alacaksın" dedi. Ali Fidan ardından Kadir Fidan'a av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Kadir Fidan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Ali Fidan ise jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ali Fidan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Ali Fidan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Fidan, Kadir Fidan'ın eşi Arife Fidan, oğlu Mustafa Fidan ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ali Fidan, savunmasında, cinayeti iftira yüzünden işlediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Köy çıkışında Kadir ile karşılaştım. Ben alkol aldım, ona da soda ikram ettim. Muhabbet ederken Kadir ölmüş babaannemi kastederek namusuyla ilgili iftira attı. Daha sonra kayınvalidemi kastederek, 'O da aynı yolda' dedi ardından sinkaflı küfürler etti. Akraba olduğumuzu, küfretmemesi gerektiğini söyleyince de eliyle masayı ittirdi ve bana bıçak çekti. Oradan ayrıldım. Sinirim geçtikten yaklaşık 1,5 saat sonra benden özür dilemesi umuduyla yanına gittim. Ona hitaben 'Sen demin benim nenem, analığıma bir şeyler söyledin. Şimdi de tekrar aynısını söyle' gibi söylemde bulundum. Benim sözlerimin üzerime maktul elini havaya kaldırarak 'Ne diyorsun sen' deyince onu korkutmak amacıyla arabamdaki tüfeği aldım. 50 metre mesafeden 1 el yan tarafına ateş etmek istedim. Emniyette olan tüfek 2 kez patladı. Aracımla olay yerinden uzaklaştım."
'BABAMIN VURULDUĞUNU DUYDUM'
Mustafa Fidan ise babasını öldüren Ali Fidan'dan şikayetçi olduğunu belirterek, "Korkuteli Çapacı mevkisinde çadır kurmuştuk. Olaydan 9 gün önce sanıkla karşılaştım. Bana çadır kurarken kimden izin aldığımızı sordu. Ardından babamı ziyaret edeceğini belirtip, küfrederek ayrıldı. Sanığın oğlunu aradım. Babasının bana yaptığı konuşmayı söyledim. Yaylaya çıkmak için izin alma durumumuzun olmadığını söyledim ve kimin bizi istemediğini sordum. Oğlu da bana kimsenin kimseden izin almak zorunda olmadığını, herkesin kendi yaylasına çıktığını söyledi. Bana babasıyla da konuşacağını söyledi. Olay günü babamın vurulduğunu duydum. Olay yerine gittiğimde babam yüzüstü yerde yatar vaziyetteydi" diye konuştu.
Arife Fidan ise eşini öldüren sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirerek, "Olay öncesinde eşimle sanık arasında herhangi bir husumet yoktu. Eşim olaydan 1 saat önce çadırdan çıkarken 'Ben neden otlak parası veriyorum. Burası benim kendi mekanım' gibi cümleler sarf etmişti" dedi.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, iddianamede belirtildiği gibi sanığın 'haksız tahrik altında kasten insan öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Zelandalı çiftten bisikletle üç kıtaya yolculuk
YEREL HABERLER Yeni Zelandalı çiftten bisikletle üç kıtaya yolculuk
Kesme çiçekte sezon başladı
YEREL HABERLER Kesme çiçekte sezon başladı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
(ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tatamide dünyayı titreten şampiyon kardeşler
(ÖZEL) 70 yaşındaki 'Demir Adam'a Yeni Zelanda'dan özel davet
YEREL HABERLER (ÖZEL) 70 yaşındaki 'Demir Adam'a Yeni Zelanda'dan ...
Kaş’ta bozuk yollara onarım
YEREL HABERLER Kaş’ta bozuk yollara onarım
70 yaşındaki 'demir adam'a, Yeni Zelanda'dan özel davet
YEREL HABERLER 70 yaşındaki 'demir adam'a, Yeni Zelanda'dan özel ...
2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına 9 tutuklama Almanya'da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 23 şüpheliden 9'u tutuklandı
YEREL HABERLER 2 milyon liralık ucuz tatil dolandırıcılığı iddiasına ...
Manavgat'ta hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı
Bağ evinde şüpheli ölüm Telefonla ulaşamadıkları yakınlarını bağ evinde ölü buldular
YEREL HABERLER Bağ evinde şüpheli ölüm Telefonla ulaşamadıkları ...
Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesi
YEREL HABERLER Ölü bulunan çiftçinin evinde 'kimyasal madde' şüphesi
4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı geçen 2 kişi hakkında soruşturma
YEREL HABERLER 4 kişinin evlerinde ölü bulunmasında mektupta adı ...
Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı sağlayacak Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır"
YEREL HABERLER Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı ...
Yabancılara özel altyazılı tiyatro
YEREL HABERLER Yabancılara özel altyazılı tiyatro
Armutlu, dernek başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Armutlu, dernek başkanlığına adaylığını açıkladı
Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı
YEREL HABERLER Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler ...
Asansör güvenliği için işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Asansör güvenliği için işbirliği protokolü
Türkiye'de ilk kez İngilizce alt yazılı oyun sahnelendi Yerleşik yabancıların ve turistlerin sanat etkinliklerine daha çok katılması amaçlanıyor
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk kez İngilizce alt yazılı oyun ...
AESOB Başkanı Dere: " Altında taksit imkanı hem vatandaş hem kuyumcu için kazanç olacak"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: " Altında taksit imkanı hem ...
Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden döndü Motosikletin ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kasksız motosiklet sürücüsü ölümden ...
Kepez’den örnek çevreci çalışma Bahçe atıklarından gübre, kedi ve köpekler için de mama yapılacak kompost çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Kepez’den örnek çevreci çalışma Bahçe atıklarından ...
Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak
YEREL HABERLER Balon balığı, balıkçının ekmek kapısı olacak
Mert'in mayın bulan drone'u Vietnam'da
YEREL HABERLER Mert'in mayın bulan drone'u Vietnam'da
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X