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Kesme çiçekte sezon başladı

DHA

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da sezona başladı. Çiçekçiler ilk büyük sevkiyat olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlanıyor. Ardından Avrupa'ya Christmas Bayramı sevkiyatları yapılacak. Bu yıl 92 milyon dolar ihracata ulaşan sektörün, yıl sonunda 110 milyon doları geçmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üretim merkezi Antalya'da sezona başladı. Çiçekçiler ilk büyük sevkiyat olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hazırlanıyor. Ardından Avrupa'ya Christmas Bayramı sevkiyatları yapılacak. Bu yıl 92 milyon dolar ihracata ulaşan sektörün, yıl sonunda 110 milyon doları geçmesi bekleniyor.
Türkiye'de kesme çiçek ve süs bitkileri sektörünün en önemli üretim merkezi Antalya'da yeni üretim sezonu başladı. Kasım ayından mayısa kadar üretimin olduğu Antalya bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda örtü altı üretim yapılıyor. Antalya'da mayıs ayında havaların ısınmasıyla sona eren örtü altı üretim, kasım ayına kadar yayla şartlarında Isparta bölgesinden devam ediyor. Isparta bölgesinde, yaz dönemi açığını kapatmak için yaklaşık 600 dönümde kesme çiçek üretimi yapılıyor.
5 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİM
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, kesme çiçek sektörünün Antalya ve Isparta bölgelerinde üretim yaptığını belirterek, Isparta'da sezonun sona ermesiyle Antalya'da yeni sezonun başladığını açıkladı. Antalya'daki üretimin mayıs sonuna kadar sürdüğünü kaydeden Yılmaz, 4 bin 500'ü Antalya, 600'ü Isparta olmak üzere 5 bin 100 dekar alanda üretim yapıldığını dile getirdi.
İHRACATTA 110 MİLYON DOLARI AŞACAK
Bu yıl kesme çiçek ve süs bitkileri sektörü ihracatının iyi gittiğini, bugün itibarıyla 92 milyon dolara ulaştıklarını açıklayan OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, sene sonunda geçen yıla göre yüzde 10-15 düzeyinde artışla 110 milyon doların üzerine çıkacaklarını söyledi. Yılmaz, "Önümüzdeki süreç Christmas (Noel) dönemi ve yoğun sevkiyatlar olacak. Üretimimiz karanfil ağırlıklı olmakla beraber, son yıllarda krizantem (kasımpatı), lisyantus, lilyum (zambak) ve gerbera gibi 100'ün üzerinde çeşit üretimimiz var" dedi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NE HAZIRLIK
Isparta'da yaz sezonunun bitmesiyle Antalya'daki sezonun yoğun başladığını açıklayan OAİB eski başkanı Osman Bağdatlıoğlu da uzun yıllardır ihracat ağırlıklı üretim yapan sektörün son yıllarda Türkiye'de çiçek sevgisi ve kullanımının artmasıyla iç pazara da yöneldiğini söyledi. Üretimin yüzde 90'ının ihracat, yüzde 10'unun iç pazara ayrıldığını belirten Bağdatlıoğlu, "Önümüzde 24 Kasım Öğretmenler Günü var. Buketler öğretmenlerimiz için hazırlanıyor. Süpermarketlerde öğretmenlerimiz için çok daha kaliteli ve uygun fiyata çiçeğimiz satışta olacak" diye konuştu.
'İTHALATIN ÖNLENMESİ İÇİN ÜRETİMİ ARTTIRMALIYIZ'
Türkiye'de çiçek kullanımının artışına bağlı olarak ithalatın da arttığına dikkat çeken Bağdatlıoğlu, şöyle konuştu: "İhracatımızdan fazla ithalatımız var. Bunların önlenmesi yasaklarla değil üretimimizi artırmakla olur. Biz firma olarak ürettiğimiz ürünleri iç pazara da sunuyoruz. İthal ürünler yerine kendi üretimlerimizin kullanılması ve ithalatın da azaltılmasına çaba gösteriyoruz. Aynı zamanda ülkemizin ihracata ihtiyacı olduğu bu önemli dönemlerde yüzde 95 katma değerli ürünleri Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."
'ÜRETİM ALANI VE İŞÇİ PROBLEMİ VAR'
Firma olarak papatya, karanfil, krizantem, barbatus gibi Türkiye'ye de uygun çeşitler üretildiğini dile getiren Bağdatlıoğlu, sektörün üretimini artırmak istediğini ancak hem yer hem de işçi sorunu yaşadıklarını söyledi. Bağdatlıoğlu, "Üretim yapmak istiyoruz ama yer bulamıyoruz. İşçi problemimiz var. Birçok sorun yaşıyoruz. Bu kadar katma değerli bir ürün üretmeye çalışırken hala bu tür sorunlarla uğraşıyor olmak gerçekten üzüntü verici. Bu sorunlar firmalarımızın gelişmesi ve dünyayla rekabetini de engelliyor" dedi.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

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