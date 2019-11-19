Yeni Zelandalı çiftten bisikletle üç kıtaya yolculuk

BİSİKLETLE üç kıtada yolculuğa çıkan Yeni Zelandalı ressam Stephanie Walker (49) ve erkek arkadaşı öğretmen Aaron Williams (48), Antalya'nın Demre ilçesine geldi.

Yeni Zelandalı Stephanie Walker ve Aaron Williams 9 ay önce, çalıştıkları iş yerlerinden bir yıllığına izin alarak uçakla İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Roma'dan bisikletle yola çıkan iki arkadaş, Hırvatistan, Karadağ, Yunanistan'ı geçerek 8 Eylül günü gemiyle Rodos Adası'ndan Marmaris'e geçerek, Türkiye'ye giriş yaptı. Bisikletle Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bolu üzerinden Sinop'a kadar giden ikili, Sinop'tan Amasya, Ankara, Kayseri, Nevşehir, Konya üzerinden Antalya Demre'ye ulaştı. Bisiklet turlarının Türkiye bölümünü Dalaman Havalimanı'nda tamamlayarak uçakla İsrail'e geçecek Yeni Zelandalı arkadaşlar, birer ay İsrail, Mısır ve Lübnan'da bisikletle gezerek, uçakla Londra'ya, oradan da ülkelerine dönerek turu tamamlayacak.

'2'NCİ KEZ AYNI YERLERİ GEZİYORUZ, YİNE GELECEĞİZ'

Stephanie Walker, "Türkiye'ye bisikletle üçüncü gelişimiz. Bir yıllık bisiklet turumuzun 3 aylık bölümünü Türkiye'ye ayırdık. Türkiye'de 3 bin kilometre yol yapacağız. Toplamda bir yıl içinde, üç kıtada 8 bin 500 kilometre yol kat edeceğiz. Bu turdaki amacımız, farklı ülkeleri, farklı kültürleri, tarihi, doğayı tanımak. Türkiye bu mevsimde bisiklet turu için çok uygun. O kadar zenginlik var ki insan defalarca gezmeye doyamıyor. Ama Türkiye'nin en büyük zenginliği kalbi çok güzel, yardımsever, konuksever insanları. Bu kadar kalbi insan sevgisiyle dolu insanlar, dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu nedenle üçüncü kez Türkiye'deyiz. İkinci kez aynı yerleri geziyoruz. Yine geleceğiz" dedi.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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