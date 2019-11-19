(ÖZEL) "Tek eksiğim olimpiyat şampiyonluğu"

İŞİTME engelli milli tekvandocu 33 yaşındaki Osman Geçit, "Tekvandoda iki dünya şampiyonluğum, olimpiyat üçüncülüğüm var. Gelecek yıl yeniden dünya şampiyonu olmak istiyorum. Olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum. Tek eksiğim olimpiyat şampiyonluğu" dedi.

Malatya'da oturan Osman Geçit, çocukluğunda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme kaybı yaşadı. Babasının yönlendirmesiyle 5 yaşında karateye başlayan Geçit, birçok müsabakaya katıldı. 22 yaşında Türkiye şampiyonluğu kazanan Osman Geçit, işitme kaybının artması nedeniyle kulüp değiştirdi. İşitme engelli sporcuların yer aldığı kulübüyle tekvando müsabakalarına katılan Geçit, kazandığı Türkiye şampiyonluğunun ardından 2008'de Fransa'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. İlk olimpiyat deneyimini 2009'da Tayvan'da yaşayan Osman Geçit, beşincilik elde etti. 2012'de Venezuela'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci altın madalyasını kazanan Geçit, 2013'te Bulgaristan'daki olimpiyatta da üçüncü oldu. 2017'de Samsun'da yapılan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda da üçüncülük elde eden Osman Geçit, spor kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Yaşamında engelleri aşarak kariyerine iki dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü başarılarını ekleyen Osman Geçit, Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda da gümüş madalyanın sahibi oldu. Gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Geçit, üçüncü kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

2021'de yapılacak İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na katılmak isteyen Osman Geçit, "Dünya şampiyonluğum var, olimpiyatta da şampiyonluk kazanmayı hedefliyorum. Tek eksiğim olimpiyat şampiyonluğu" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Osman Geçit antrenman yaparken

- Osman Geçit ile röportaj

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

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