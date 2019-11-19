Manavgat’ta kanalizasyon hattı arızası giderildi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalara müdahale ediyor. ASAT ekipleri son olarak Manavgat’ta kanalizasyon hattı arızasını giderdi.

Manavgat’ın Ilıca Mahallesi Kumköy Cumhuriyet Bulvarı’nda 600’lük kanalizasyon ana kollektör hattında çökmeden kaynaklı meydana gelen arızaya ASAT bakımonarım ekipleri müdahale etti. ASAT ekiplerinin özverili çalışması neticesinde esnaf ve vatandaşın mağdur olması engellendi. Manavgat ASAT ekipleri arızanın giderilmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattı. Arızanın yaşandığı noktaya yeni kanalizasyon hattı çekildi. Onarım çalışmasını yürüten ekipler kısa sürede sorunu çözerek bölgedeki hattı hizmete aldı.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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