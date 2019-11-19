Turizm çalışanlarının sorunları tartışıldı

Muratpaşa Belediyesi’nin, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) yer alan sivil toplum örgütleriyle kurduğu çalışma platformlardan biri olan Turizm Platformu, düzenlendiği etkinlikte turizm çalışanlarının sorunlarını masaya yatırdı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın, temel amacını “Kentin en dinamik unsurları sivil toplum örgütlerinin çoğulcu ve demokratik bir ortamda, karşılıklı fikir alışverişi içinde kentlilik bilincinin gelişmesi ve kent kimliğinin şekillenmesine katkı sunmaları” şeklinde ifade ettiği ASSİM platformları çalışmalarına devam ediyor. Yılın ilk aylarında kuruluş çalışmalarını birer birer tamamlayarak faaliyetlerine başlayan oluşumlardan Turizm Platformu, ilk çalışmasını turizm çalışanlarının sorunlarına ayırdı. Platform, “Turizm Çalışanlarının Sorunları Konusunda Farkındalık Yaratma” projesinin açılışında panel düzenledi. Panele Muratpaşa Belediyesi temsilcileri, Turizm Çalışanları Derneği, İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği, Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği, Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği gibi birçok dernek temsilcisi ve üyeleri katıldı.

İki bölümde gerçekleşen etkinlikte turizm sektörünün önemli isimlerinden Avni Aker’in moderatörlüğünde eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç, İsmail Arık, Sema Yörütür, Cemile Sayar, Okay Çıkan ve İsmail Aydın Özdemir konuşmacı olarak yer aldığı panel düzenlendi. Turizm Çalışanları Derneği Onursal Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ise Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri bağlamında turizmde kadın emeğine ilişkin bir sunum da yaptığı etkinliğin ikinci bölümü ise serbest kürsü şeklinde gerçekleşti.

Serbest kürsü tartışmaların ardından toplantıda oluşan fikirlerin ve sunulan çözüm önerilerinin yazılı hale getirilerek açıklanması ve ASSİM Turizm Platformu’nun “Turizm Çalışanlarının Sorunları Konusunda Farkındalık Yaratma” projesi çalışmalarının bunun üzerinden devam etmesi kararlaştırıldı.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.