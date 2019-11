İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süremeden yakalandılar

Antalya'da gerçekleştirilen ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlılar İstanbul'da temin ettikleri uyuşturucuyu Antalya'da piyasaya süreceklerini itiraf etti.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Manavgat’ta uyuşturucu madde ticareti ile kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik ekipleri, D400 Karayolu Total Kavşağında şüpheli bir araç durdurdu. Araç içerisinde bulunan A.S., M.A. ve Kırgızistan uyruklu E.T. isimli şahısların yapılan aramasında 1 paket halinde 1 gram uyuşturucu skunk maddesi ve aracın sağ ön kapı cebinde 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

M.A.’nın ikametinde yapılan aramada ise 610 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi, 3 bin 405 adet ecstasy uyuşturucu hap ve 1.130 gram uyuşturucu skunk maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 735 lira, 470 euro ve 92 dolar ele geçirildi.

Araçta bulunan diğer şüpheli Kırgızistan uyruklu E.T. hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı. M.A. ile A.S. ise gözaltına alındı. A.S. uyuşturucu maddeleri İstanbul'da bulunan M.İ.K.’den alarak Manavgat’a getirdiğini ve piyasaya sürdüklerini itiraf etti. Manavgat’ta bulunduğu belirlenen M.İ.K. da Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden M.A. ile A.S. Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

