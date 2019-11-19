Konyaaltı’nda “Kök Hücre Bağışı” semineri

Konyaaltı Belediyesi Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle “Kök Hücre Bağışı” semineri düzenledi.

Eğitim seminerleri ile personeli sürekli bilgilendiren Konyaaltı Belediyesi, son olarak Kök Hücre Bağışı hakkında seminer düzenledi. Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Batı Akdeniz Kan Merkezi Kök Hücre Bölge Sorumlusu Biyolog Pınar Gümrükçüoğlu, kök hücre bağışının önemini anlattı. Türkiye'de 650 bin kök hücre bağışçısı olduğunu ifade eden Pınar Gümrükçüoğlu, “Kök hücre, kemik iliğinde üretilen hücrelerdir. İşte buradaki hücrelerin otonomi kazanması, defekte olması ve bu defekte hücrelerin, bağışıklık sistemi zayıfladığı için yok edilememesi sonucu lösemi hastalığı ortaya çıkıyor. Kök hücre nakli ile bu hastalıklı kök hücreyi tamamen oradan alıp uzaklaştırmak ve sağlıklı hücreyi vermek hedefleniyor. Çok zor ve uzun süren bir işlem bu. Bu tedaviden önce hasta kemoterapi tedavisi görmek zorunda; bağışıklık sistemini tedavi edici işlemler yapılacak ki dışarıdan verdiğimiz bu kök hücre oraya yerleşebilsin” dedi.

Gümrükçüoğlu, “Naklettiğimiz hücre iliğe yerleşip kendi hücrelerini oluşturunca, buna verici hücre diyoruz, bu hücreler bazen verildiği bölgede yabancı olarak algılanıyor ve ona saldırmaya başlıyor. Bu durum işin doğasında var aslında. Eğer bu tepki hafif yaşanırsa, hastalığın tekrar etmeyeceğini, geri gelmeyeceğini anlarız. Ama ileri evre hastalıklarda bazen bu nedenle hastalarımızı kaybettiğimiz de oluyor. Bu nedenle zor bir süreç" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.