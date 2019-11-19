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Muratpaşalı Öğretmenler festivalde buluştu

İHA

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde organize edilen 1. Öğretmen Festivali; Atatürk Kent Meydanı'nda binlerce öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi.

Muratpaşalı Öğretmenler festivalde buluştu

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde organize edilen 1. Öğretmen Festivali; Atatürk Kent Meydanı’nda binlerce öğretmenin katılımı ile gerçekleştirildi.
Verilen yarı yıl tatili ve yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde 1. Öğretmen Festivali organize edildi. Festival Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Festivale Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Milli Eğitim yöneticileri ve Muratpaşa’da görev yapan 4 bin 603 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin halk oyunları ve müzik performansları sergiledikleri festival kapsamında ayrıca resim, anı fotoğraf sergileri, robotik kodlama uygulamaları, dağcılık sporu etkinlikleri, Halk Eğitim Merkezi sergisi, Türkiye Gözlem Evi ve Kızılay Kan Bağışı etkinleri de gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerin sergiledikleri performanslar büyük beğeni kazandı. Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Festivali’nde, Kızılay Kan Bağışı ve İlik Naklinin Önemi konulu bir sunum da gerçekleştirildi. Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilçedeki en kıdemli öğretmen olarak Naciye Havva Manavuşak Ortaokulu öğretmenlerinden Nevzat Yavuz’la, en genç öğretmen olarak Dr. İlhami Tankut İlkokulu öğretmenlerinden Fatma Çelik’e günün anısına çiçek verdi.

"Elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz"
Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal Muratpaşa’daki okullarda görev yapan 4 bin 603 öğretmen arasında iletişim, eğitimöğretim niteliğini geliştirmek, verimliliklerini arttırmak, mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla 1. Öğretmen Festivali’ni düzenlediklerini söyledi. Ünal, “İlçemizde görev yapan 4603 öğretmenimizle 2023 eğitim vizyonumuzla; vatanına, milletine saygılı, cumhuriyetine saygılı bireyler yetiştirmek hepimizin en büyük arzusu. Bu doğrultuda, Muratpaşa ilçesi olarak elimizden geleni fazlası ile yapmaktayız. Festivalimizin düzenlenmesinde büyük emeği olan Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğretmenler Günü kutlaması
Öğretmenliğin; beklentilere kıyasla, verilenlerin çok sınırlı olduğu bir meslek olduğuna işaret eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, “Verdiklerimizin çok üzerinde olan gayretleriniz ve emekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler üzerine çıkarma, dünya ile rekabetini pekiştirme yolunda her birimize kolay gelsin, yolumuz açık olsun. Öğretmenler Gününüz şimdiden kutlu olsun” diye seslendi.
Muratpaşa Belediyesi olarak; eğitimde fırsat eşitliği adına sosyal kreşler, eğitim destek merkezleri ve gençleri üniversiteye hazırlayan MURGEM’le, okullara teknik destekle Milli Eğitim sürecinin bir parçası olmaya gayret ettiklerini söyleyen Uysal, "Muratpaşamızda sevgi, saygı, demokrasi anlayışı, hoşgörü, herkesin bir birini olduğu gibi kabul etmesi, inovasyon, üretim, paylaşım bambaşka. Böyle bir şehirde yönetici olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir şehre, yaşam kültürüne, uygar ortalamaya, kaliteye, derinliğe katkı sağladığınız için siz öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Dünya ile rekabet etmemiz lazım
Dünyada yapay zeka ile üreten, bu nedenle çok ucuza ve çok fazla üreten, sosyo ekonomik açıdan deyim yerinde ise galebe çalan ülkeler var, bunlar ile rekabet etmemiz lazım. Ulaşımı arabalar yerine dronlarla yapan ülkeler var, bunlarla rekabet etmemiz lazım. Dünya ticaretinin yüzde 80’i yazılımlar, bilgisayar üzerinden dönüyor, bunlarla rekabet etmemiz lazım. Bunlarla rekabet edebilmemiz; çocuklarımızın, bizim, ayrı ayrı hepimizin, ülkemizin evlatlarının, ülkemizin geleceği açısından çok değerli ve çok önemli. O yüzden Milli Eğitim misyonumuz çok değerli ve buna katkı sağlamaktan onur duyuyoruz.”

"Öğretmenlerimiz için"
Seçkin bir topluluğun önünde konuşmanın güç olduğunu belirten Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, "Öğretmenim beni sözlü yapıyormuş gibi bir hisse kapıldım. 2023 eğitim vizyonu çerçevesi içerisinde, bu yıl ilk kez eğitim öğretim yarı yılları içerisinde tatil uygulamasına geçildi. Bu uygulamanın, bir öğrenci velisi olarak güzel ve verimli sonuçları olacağını düşünüyorum. Hem öğretmenlerimizin duyduğu ihtiyaçların giderilmesi, onlara gerekli motivasyonların kazandırılması açısından. Bu yıl ilkini düzenlemiş olduğumuz öğretmen şenliğine katılımınızdan dolayı birkez daha teşekkür ediyorum. 3 gün sürecek olacak etkinliğimizde bir çok faaliyet gerçekleştireceğiz. Bunların siz öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırmak için yapıldığını hepinizin bilmesini istiyoruz. Böyle bir organizasyonun yapılması kolay değil, katkılarından dolayı Muratpaşa Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 24 kasım öğretmenler gününüzü kutluyorum" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

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