"Bütünün Parçası" Plus Gallery'de

Plus Gallery, yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Eserleri yerli ve yabancı birçok seçkin koleksiyona girmiş olan Elif Tutka, ‘Bütünün Parçası’ adını verdiği kişisel sergisini 21 Kasım Perşembe günü Plus Gallery'de açıyor.

Antalya’nın en önemli sanat galerilerinin başında gelen Plus Gallery, yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Daha önce bir çok kez önemli sergilere ve sanat eserlerine ev sahipliği yapan Hakan ve Pınar Külahcı’nın sahibi olduğu Plus Gallery, bu kez Elif Tutka’nın eserlerini sergileyecek.

Tuval üzerine akrilik ve yağlıboya tekniklerini kullanan sanatçı, daha önce karma sergilerde eserleriyle büyük beğeni kazandı. 2018 yılında farklı disiplinleri bir araya getirerek eserlerini “simurg şemü pervane” adlı tiyatro oyunu ile beraber sergilediğini belirten Elif Tutka, “Eserlerim yerli ve yabancı birçok seçkin koleksiyona girdi. 21 Kasım Perşembe günü de Antalyalı sanatseverleri Plus Gallery'deki sergi açılışımıza bekliyoruz. Bu arada Plus Gallery sahipleri Pınar ve Hakan külahçı çiftine de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:53

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.