Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Üzerinde kardeşinin kanı vardı: 'Annesizlik böyle bir şey'

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin durdurmak istediği sırada elindeki paket içerisindeki 32 gram eroini yere atarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Tolupaşa Sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen ve yaya olan Özhan E.’yi (29) durdurmak istedi. Ekipleri gören şüpheli elindeki paketi yere atarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerin peşine düştüğü Özhan E. kısa süren kovalamacanın ardından yakalanarak, gözaltına alındı. Yere attığı pakette ise 32 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Özhan E. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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