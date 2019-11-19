U19 milliler, Elit Tur´a namağlup yükseldi

U19 Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1´inci Grup son maçında Bulgaristan´ı 2-1 yenerek namağlup olarak Elit Tur´a yükseldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, Polonyalı hakem Krzysztof Jakubik yönetirken, yardımcılıklarını Polonya´dan Bartosz Heinig ile Fransa´dan Benjamin Pages ve Jerome Brisard yaptı.
Karşılaşmaya Bulgaristan U19 Milli Takımı hızlı başladı. Maçın 2´nci dakikasında Bulgaristan Filip Krastev´in attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbol sergilemeye başlayan U19 milliler, rakip kalede gol aradı. Maçın 9´uncu dakikasında Bulgar oyuncu Ganchev ceza sahası içerisinde Taha Tunç´u düşürünce hakem Krzysztof Jakubik penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Atakan skoru eşitledi: 1-1.
Maçın 28´inci dakikasında Türk Milli Takımı oyuncularının geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Veysel Karani, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırarak skoru 2-1´e taşıdı. Karşılaşmada başka gol olmayınca ay yıldızlı ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1´inci Grup´ta ilk maçında Ermenistan´ı 4-1, ardından Karadağ´ı 2-1 mağlup eden U19 Milli Takım, grubu namağlup 9 puanla lider tamamlayarak, birinci olarak Elit Tur´a yükseldi. Grubu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan Bulgaristan, Elit Tur´a çıkan diğer takım oldu. Ermenistan ile Karadağ ise grubu birer puanla tamamladı.
ANTALYA
19 Kasım 2019 Salı
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