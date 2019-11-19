Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmişti Ayşenur’un ölümündeki davada amcasının oğluna 14 yıl hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven’in (22) bir mektup bırakıp intihar etmesinin ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılan ve firari olarak aranan amcasının oğlu Selahattin S. jandarmanın sıkı takibi sonucu gizlediği evde yakalandı.



Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, küçük yaşlardan itibaren amcasının oğlu sanık Selahattin Sezer (30), tarafından cinsel istismar eylemlerine maruz bırakıldı ve bu durum Ayşenur'un evlenerek bir çocuk sahibi olmasından sonra da devam etti. Ayşenur, Selahattin S.'nin cinsel saldırı eylemlerine daha fazla dayanamayınca içinde bulunduğu zor durumu hem eşi hem de ailesi ile paylaştı. Olayın ortaya çıkmasından 3 gün sonra ‘Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp kendisini asarak yaşamına son verdi.



Sanık Selahattin S., yargılama süresince suçu inkar etti ve Ayşenur'un telefon numarasının dahi olmadığını iddia etmesine rağmen yine iddiaya göre sanık tarafından son 3 yılda 1612 defa arandığı tespit edildi. Yerelde yargılamayı yürüten Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından atılı suçlar yönünden sanık Selahattin S., aleyhine 14 yıl hapis cezası verildi ve karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı. Dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay'a gitmesinin ardından yerel mahkemede verilen ve üst yargı denetiminde onanan karar, 2'ye karşı 3 oy ile “sanık tarafından suçun işlendiğine dair şüpheden uzak kesin bir delil bulunmadığı” gerekçesi ile bozuldu ve tutuksuz yargılanma kararı verildi.



Dava Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü

14 yıl hapis cezasına çarptırılıp, Yargıtay kararıyla tahliye edilen amcasının oğlu Selahattin S.’nin (30) hakkında yeniden Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava görüldü. 14 Kasım’da yapılan karar duruşmasında tutuksuz sanık Selahattin S. katılmazken Ayşenur Güven'in annesi, babası, kardeşi, eşi, yakın akrabaları katıldı. Tarafların avukatları da hazır bulundu.



Sanığın hakkında tekrar tutuklama kararı verildi

Mahkeme heyeti sanık Selahattin S.'ye daha önce aldığı 14 yıl hapis cezası verilmesine ve sanığın tutuklanmasına hükmetti. Duruşmanın ardından sanık hakkında tutuklama kararı çıkarken, yerel mahkemenin kararı yeniden Yargıtay'a gönderilecek.



JASAT ekipleri sanığı gizlendiği yayla evinde yakaladı

Kararın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S.’nin Alanya’nın kırsalındaki Susuz Yaylası’ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Selahattin S.'nin yarın sabah adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ANTALYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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