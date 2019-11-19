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Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı

DHA

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla yeniden yargılandığı davada 14 yıl hapis cezasına çarptırılan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), Alanya'da gizlendiği yayla evinde yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU, TUTUKLANDI
Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Tutuklanan Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
YARGITAY KARARIYLA TAHLİYE EDİLDİ
İtiraz üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi de 24 Haziran 2019'da, olayın tek tanığı olan mağdurenin intihar etmesi sonucu dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Selahattin Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine karar verdi. Selahattin Sezer kararla birlikte tahliye edilirken, dosya davanın yeniden görülmesi için Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
14 YIL HAPİSLE CEZALANDIRILDI
Selahattin Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım 2019 tarihindeki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, mahkemece 14 yıl hapisle cezalandırılırken, tutuklanmasına hükmedildi.
GİZLENDİĞİ YAYLA EVİNDE YAKALADI
Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer´in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer´in Alanya´nın kırsalındaki Susuz Yaylası´ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine bu akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri Selahattin Sezer´i yakalayarak, gözaltına aldı. Selahattin Sezer´in yarın sabah adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ANTALYA

19 Kasım 2019 Salı

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