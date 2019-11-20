Antalya Teknokent 8'inci sıraya yükseldi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Teknokentler Performans endeksine göre 84 Teknopark içinde 10'uncu sıradan 8'inci sıraya yükseldi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 7'nci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ArGe Merkezleri Ödül Töreni’nde Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak yerini alan Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Türkiye’deki Tüm Teknokentler arasında 8'inci sıraya yükseldi.



Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi çalışmaları kapsamında Antalya Teknokent’in sunmuş olduğu performans endeksine göre; firmaların veri girişi yapmış olduğu ArGe faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucunda elde etmiş oldukları ArGe çıktıları, vergi muafiyetleri toplamı, ArGe gelirgideri ile ArGe dışı gelirgiderlerin yanı sıra yönetici şirketin gerçekleştirmiş olduğu kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve ekosistem geliştirme faaliyetleri, fikri sınai mülkiyet hakları, proje desteği, kuluçka, öğrenci akademisyen faaliyetleri ile Teknoloji Transferi ve iş birliği faaliyetlerinin belirtildiği toplamda endeks metodolojisinde 90 veri, 72 gösterge performans göstergesi dikkate alındı. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgesi ‘‘Batı Akdeniz Teknokenti TGB (Antalya Teknokent)’’ tüm parametreler ışığında Türkiye’de bulunan 54 aktif Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içerisinde yer aldı.



Antalya Teknokent’te Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerini, çok sayıda sektör uzmanlarını ve öğrencileri aynı ekosistemde birleştirerek güçlü bir sinerji sağladıklarını belirten Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz, bu sayede birçok başarılı projeye imza attıklarını ve Antalya Teknokent’in hayal edilen fikirlerin gerçeğe dönüşmesi için önemli bir inovasyon merkezi haline geldiğini ifade etti.



Yürüttükleri çalışmaların sonucu olarak Antalya Teknokent’in istikrarlı yükselişini sürdürdüğünü ve emin adımlarla zirveye tırmandıklarını ifade eden İbrahim Yavuz, “Geçen yıl 35. sıradan 10. sıraya yükselerek En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi ödülünü almıştık. Bugün de başarımızı perçinleyerek artık zirvenin en önemli ortaklarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.



Türkiye’nin en iyi Teknokentleri arasında vizyonu ve misyonu ile farklı bir yere sahip olmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten İbrahim Yavuz, “Sektöründe başarılı firmalarımıza, inovasyon ekosistemimizde akademisyen firması olarak Antalya Teknokent’e değer sağlayan hocalarımıza, öğrencilerimize, Teknoloji Geliştirme Bölgemizde birçok projeye ve firmaya danışmanlık ve hakemlik yapan öğretim üyelerimize, Akdeniz Üniversitesi Rektörümüz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Ünal’a, Yönetim Kurulu Üyelerimize, Teknoloji Geliştirme Bölgemizin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese ve özverileri ile büyük iş başaran başarılı Antalya Teknokent ekibime destekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANTALYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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