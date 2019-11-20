Gazipaşa'da kivi hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gazipaşa'da kivi hasadı başladı

DHA

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kivi hasadı başladı. Kivi, kalitesine göre kilosu 1, 5 liradan 5 liraya kadar alıcı buluyor. İlçede yıllık ortalama 310 ton kivi üretiliyor.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kivi hasadı başladı. Kivi, kalitesine göre kilosu 1, 5 liradan 5 liraya kadar alıcı buluyor. İlçede yıllık ortalama 310 ton kivi üretiliyor.
Gazipaşa'da 25 bin dekar arazide 30'a yakın tropikal meyve yetiştiren üreticiler, ejder meyvesi, mango ve avokado hasadının ardından kivi hasadına başladı. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Gökçesaray Mahallesi'nde yetiştirilen kivi, kalitesine göre kilosu 1,5 ile 5 lira arasında alıcı buluyor. İlçede toplam 170 dekar alanda kivi üretimi yapılırken, yıllık yaklaşık 310 ton rekolte elde ediliyor. Gökçesaray, Çile, Doğanca Çörüş ve Çığlık mahalleleri başta olmak üzere ilçe genelinde 400 rakımdan 700 rakıma kadar her yerde kivi yetiştiriliyor. Gazipaşa'da üretilen kivinin çoğunluğu yurt içinde tüketiliyor.
Polis memuru olan ve 15 yıl önce kurduğu bahçesinde kivi hasadı yapan üretici Adem Yılmaz (40), "Kivi hasadı yaz aylarında yapılsa da aromasını aldığı şekeri tam olarak bu dönemde aldığı için bu günlerde hasat ediyoruz. Yaklaşık 5 dekar alanda 15 yıl önce kivi bahçemizi kurduk. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teşvikiyle bölgede kazanç getirecek profesyonel anlamda ilk kivi bahçesini burada kurduk. 15 yıldır ürün alıyoruz. Özellikle suyu seven nemli bölgelerde çok verim veren bir meyve. C vitamini yüksek. Dekardan 2 ile 3 ton verim alınır. Bakım iyi olursa 4 tona kadar çıkabilir. Turfanda hasatta kivi daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Mevsimine göre fiyat değişiyor" diye konuştu.

ANTALYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Teknokent 8'inci sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Antalya Teknokent 8'inci sıraya yükseldi
Alacaklıları kaçırıp zincirle bağladı Antalya'da bir kişi, alacaklıları tarafından bir inşaata kaçırılıp, üzerindeki kıyafetler çıkarılıp zincirle bağlandı Zincirlerinden kurtulmayı başaran şahıs, iç çamaşırlarıyla gittiği lastikçiden yardım istedi
YEREL HABERLER Alacaklıları kaçırıp zincirle bağladı Antalya'da bir ...
Antalya’da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak Otobüs şoförü otobüse tutundukları gerekçesiyle 3 patenci çocuktan 1'ini tokatla yere düşürüp orada da tokatlamaya devam etti Dayak anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı ...
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmişti Ayşenur’un ölümündeki davada amcasının oğluna 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
U19 milliler, Elit Tur´a namağlup yükseldi
YEREL HABERLER U19 milliler, Elit Tur´a namağlup yükseldi
Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran 9 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran 9 kişi ...
Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram: "KOAH önlenebilir" 20 Kasım Dünya KOAH Günü
YEREL HABERLER Türk Toraks Derneği Başkanı Bayram: "KOAH ...
AKMEK'te yeni dönem başladı
YEREL HABERLER AKMEK'te yeni dönem başladı
Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi
Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da eroini yere atıp kaçmaya çalışan şüpheli ...
Antalya'da mahalleli hız-kes yapılması için sokağa döküldü Abdi İpekçi Caddesi'nde yaşanan trafik kazalarının önlenmesi amacıyla mahalle sakinlerinin yaptığı eylem kısa sürede amacına ulaştı Vatandaşın talebini haklı bulan Manavgat Belediyesi ekipleri, caddede kazaların yaşandığı bölgeye hız-kes koyarak sorunu çözdü
YEREL HABERLER Antalya'da mahalleli hız-kes yapılması için sokağa ...
Antalyaspor’da çifte mesai
YEREL HABERLER Antalyaspor’da çifte mesai
Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle balinalar yönünü şaşırdı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gökoğlu: Askeri tatbikat nedeniyle ...
"Bütünün Parçası" Plus Gallery'de
YEREL HABERLER "Bütünün Parçası" Plus Gallery'de
İtalya’da Türk gururu
YEREL HABERLER İtalya’da Türk gururu
Muratpaşalı Öğretmenler festivalde buluştu
YEREL HABERLER Muratpaşalı Öğretmenler festivalde buluştu
Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
YEREL HABERLER Kızı baygınlık geçirince intihardan vazgeçti
3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde katlı kavşak çalışması başlıyor
YEREL HABERLER 3. Etap Raylı Sistem Projesi’nde katlı kavşak ...
Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Avrupa Junior Tenis Turnuvası başladı
Anne, kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti Antalya’da iddiaya göre kızıyla sorun yaşayan kadın falezler üzerinde intihar girişiminde bulundu ‘Koca her zaman bulunur, anne bulunmaz’ sözleri üzerine bayılan kızını yerde gören anne eyleminden vazgeçti Anne hastaneye kaldırılan kızının elini gözyaşları içinde bir an olsun bırakmadı
YEREL HABERLER Anne, kızı fenalaşınca intihardan vazgeçti Antalya’da ...
Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık oldu
YEREL HABERLER Öğretmeni kızına darp iddiasıyla suçlayan anne, sanık ...
Konyaaltı’nda “Kök Hücre Bağışı” semineri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda “Kök Hücre Bağışı” semineri
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X