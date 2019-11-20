Kepez’den vergi ödeme kolaylığı

Kepez Belediyesi, şehir merkezindeki iki alışveriş merkezinin fuayesinde oluşturduğu ödeme noktaları ile vatandaşlara vergi ödemelerinde kolaylık sağlıyor.



Kepez Belediyesi, çevre temizlik vergisi (ÇTV) ve emlak vergisinin 2. taksit ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezindeki iki alışveriş merkezinin fuayesinde ödeme noktası oluşturdu.

Belediyenin gezici vezne araçları, ÇTV ve emlak vergisinin 2. taksit ödemelerinin son günü olan 2 Aralık’a kadar MarkAntalya ile Özdilek alışveriş merkezlerinde hizmet vermeye başladı. Kepezliler, bu iki yerde oluşturulan ödeme noktalarında ve gezici vezne araçlarında vergi ödemelerini, belediyeye gelmeden yapabiliyor.



Hizmet vatandaşın ayağında

AVM’lerin açılış saati ile mesai bitimine kadar hizmet veren veznelerde, hızlı işlem yapılabilmesi için 2’şer personel bulunuyor. Bu veznelerde ayrıca belediyeye ödenmesi gereken inşaat harcı, işgaliye borcu, ruhsat harçları, gecikme cezası gibi her türlü ödemeler de yapılabiliyor.



ANTALYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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