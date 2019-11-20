Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanından Sarnıç tepesine doğa yürüyüşü düzenlendi.

Doğa Yürüyüşüne Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, fakülte öğrencileri ve öğretim elemanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Cumhuriyet Meydanında açıklama yapan Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin,"Milli Eğitim bakanlığımızın ara tatil adını verdiği diğer tatillere benzemeyen farklı bir uygulama düzenledi.Eğitimin sadece derslikte olmadığını okul ortamı dışında da farklı etkinliklerle eğitimin tamamlanabildiğini göstermek amacıyla ara tatillerde bir dizi etkinlik yapılmasını önerdi.Bizde Kumluca'da farklı etkinlikler yapalım istedik.Doğa yürüyüşü, sanatsal etkinlikler, aile günleri, kütüphane gezileri, akıl zeka oyunları, kurum ziyaretleri gibi etkinliklerimiz var. Öğrencilerimizle hep birlikte ilk etkinliğimiz olan doğa yürüyüşü adını verdiğimiz sarnıç tepesine yürüyüş gerçekleştireceğiz. Etkinliğimize Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlçe Emniyet müdürlüğü ve ilçemizdeki kurumların iş birliği ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin geleceği için, sağlıklı bir eğitim için hem bedenen hem de ruhen sağlıklı sonuç alabilmek için bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim "dedi

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakülteside “Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyüş” sloganıyla ara tatil yürüyüşüne destek verdi.

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel, teknolojinin yaşamımızı kolaylaştırması ile birlikte hareketsiz yaşamı tetiklediği ve beraberinde birçok kronik sağlık sorununa zemin hazırladığını belirtti. Bu etkinlikle Kumluca halkının sağlıklı yaşamın anahtarının fiziksel aktivite ve hareket olduğuna yönelik dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Öğrenciler ve katılımcılar ellerinde “Kumluca yürüyor, sağlığını koruyor”, “Hareketli olalım, sağlıklı kalalım” yazılı pankartlarla Kumluca Cumhuriyet Meydanı’ndan Sarnıç Tepesi’ne kadar yürüdüler

Etkinlik, Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çorba ikramı ve öğretmenlerin hazırladığı müzik dinletisi ile sonlandı.

ANTALYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.