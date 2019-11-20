Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Her iki reçeteden birinde antibiyotik var" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. ...

İHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba, "Türkiye'de yazılan her iki reçeteden birinde antibiyotik yer alıyor. Antibiyotiğin yanlış kullanım oranları ise yüzde 60'ları buluyor" dedi.

"Her iki reçeteden birinde antibiyotik var" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba: "Türkiye’de yazılan her iki reçeteden birinde antibiyotik yer alıyor. Antibiyotiğin yanlış kullanım oranları ise yüzde 60’ları buluyor" "2016 yılında yapılan bir çalışmada, 2050 yılında ölüm nedenlerinde birinci sırada antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonların olduğu gösteriliyor" "Antibiyotik kullanımını en başından itibaren akılcı bir şekilde yapmak zorundayız. Doğru bir endikasyonumuz olmalı, doğru antibiyotiği seçmeliyiz"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba, "Türkiye’de yazılan her iki reçeteden birinde antibiyotik yer alıyor. Antibiyotiğin yanlış kullanım oranları ise yüzde 60’ları buluyor" dedi.
Medstar Antalya Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba, toplumda sık başvurulan antibiyotiğin kullanımı hakkında bilgi verdi. Saba, antibiyotiğin mikroorganizmaların yaşamına karşı kullanılan ilaçların genel adı olduğunu söyledi. Antibiyotiğin doğru endikasyonda kullanılması gerektiğine dikkat çeken Saba, “Bir endikasyonumuzun olması lazım. Ama bu endikasyon kesinlikle bir diş ağrısı olmayacak, kol ağrısı olmayacak. Antibiyotik ile tedavi edilebilir bir hastalığın olması gerekli. Aynı zamanda vereceğimiz antibiyotik bu hastalığa etkin olabilmeli ve veriliş nedeni doğru olmalı. Antibiyotiği doğru zamanda kullanmamız lazım” dedi.

“Antibiyotik, virüslere karşı etkisizdir”
Türkiye’de yazılan her iki reçeteden birinde antibiyotiğin yer aldığını kaydeden Dr. Saba, yanlış kullanım
oranlarının ise yüzde 60’larda olduğunu belirtti. Saba, “Kış ayında vatandaşların burnu akınca hemen antibiyotik kullanılıyor. Nezleyi, soğuk algınlığını yapan etkenlerin hemen hemen hepsi virüslerdir. Vücudumuzda mikroorganizmalarla denge içinde yaşıyoruz. Virüslere karşı bu antibiyotikler etkisizdir. Etkisiz şeyleri kullandığımızda hastayı tedavi edemiyoruz. Antibiyotik kullandığımız zaman bize faydalı olan bakterileri de ortadan kaldırıyoruz. Hastanın florasını bozuyoruz. Maliyeti arttırıyoruz ve de dirençli mikroorganizma gelişmesini sağlıyoruz” diye konuştu.
Vücudun mikroorganizmalarla denge içerisinde olduğunun altını çizen Saba, bilinçsiz kullanılan antibiyotiklerde vücutta bulunan faydalı bakterilerin de etkilendiğine değindi.

"Direnç gelişirse tedavi zorlaşıyor"
Rabin Saba şöyle devam etti:
“Antibiyotik direnci dediğimiz zaman, mikroorganizmalar direnç geliştirdiği zaman tedavi edilmesi daha güç oluyor. Tedavi edilemediği ve dirençli olduğu için daha fazla ölüme neden oluyor. Ve başka bir hastaya yayılımı daha kolay oluyor. Hem maliyeti arttırıyoruz hem de hastanın tedavi edilebilirlik şansını azaltıyoruz. Her yaşı, her ülkeyi ve her bölgeyi tutabiliyor. O yüzden antibiyotik kullanımını en başından itibaren akılcı bir şekilde yapmak zorundayız. Doğru bir endikasyonumuz olmalı, doğru antibiyotiği seçmeliyiz.”

“Komşularından antibiyotik alıyorlar”
Saba, bazı hastaların sürekli antibiyotik istediğini ifade ederek, antibiyotik konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Dr. Saba, “Biz vermesek bile komşusundan alıyor. Ya da evdeki antibiyotikleri bulup kullanmaya çalışıyorlar. Bunlar doktora düşen görevler olduğu kadar, topluma da düşüyor. Bireyler de bilinçlenmeli ve gereksiz antibiyotik kullanmamalı. Komşularından antibiyotik istememeleri gerekiyor. Devletin de antibiyotik politikası geliştirip, halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Antibiyotikler kontrol edilmeli"
Hayvanlarda ve tarımda da antibiyotiğin yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydeden Saba, “Bu antibiyotik kullanımı da antibiyotik direncine yol açıyor. Sadece insanlarda değil, hem tarımda hem de hayvanlarda kullanılan antibiyotiklerin de kontrol edilmesi mutlaka gerekiyor” dedi.

"2050 yılında ilk sırada yer alacaklar"
Dr. Saba, spor yaparak, sigaradan uzak durarak, uyku sağlığına dikkat ederek ve ruhsal durumu en yüksek seviyede tutarak bağışıklık sisteminin güçleneceğini vurguladı. Prof. Dr. Saba sözlerini şöyle noktaladı:
“2016 yılında yapılan bir çalışmada, 2050 yılında ölüm nedenlerinde birinci sırada antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonların olduğu gösteriliyor. Bizim için en önemli konu hastanın yaşamıdır. Bu durum hasta yaşamımızı kaybetmemize neden olacak. Bunun aynı zamanda maliyeti de olacak. Avrupa’da dirençli mikroorganizmalara harcanan para 1,5 milyar avrodur.”

ANTALYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu adliyeye sevk edildi Gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna zanlı "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" cevabı verdi
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya’da buluşacak
YEREL HABERLER Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya’da buluşacak
Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti
YEREL HABERLER Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, ...
Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü
YEREL HABERLER Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü
Kumluca’da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı
YEREL HABERLER Kumluca’da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı
(ÖZEL) İş ararken karateci oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) İş ararken karateci oldu
(ÖZEL) Tekvandonun şampiyon annesi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tekvandonun şampiyon annesi
Büyükşehir’den Korkuteli’ne özel ekip Atatürk Caddesi’nde çit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Korkuteli’ne özel ekip Atatürk ...
24 Kasım’da teleferik öğretmenlere ücretsiz
YEREL HABERLER 24 Kasım’da teleferik öğretmenlere ücretsiz
Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini üretiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini ...
Kepez’den vergi ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Kepez’den vergi ödeme kolaylığı
Alanya’da yollara kış bakımı
YEREL HABERLER Alanya’da yollara kış bakımı
Karadeniz'in türküleri, senfoniyle buluştu
YEREL HABERLER Karadeniz'in türküleri, senfoniyle buluştu
Seyahat acentelerinin beklediği yasa tasarısı, aralık ayında TBMM'de
YEREL HABERLER Seyahat acentelerinin beklediği yasa tasarısı, aralık ...
İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı
YEREL HABERLER İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı
Babasını ikna edip böbreğini verdi
YEREL HABERLER Babasını ikna edip böbreğini verdi
Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip yardım istedi
YEREL HABERLER Alacaklısı dehşeti yaşattı, iç çamaşırıyla gidip ...
Gazipaşa'da kivi hasadı başladı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da kivi hasadı başladı
Antalya Teknokent 8'inci sıraya yükseldi
YEREL HABERLER Antalya Teknokent 8'inci sıraya yükseldi
Alacaklıları kaçırıp zincirle bağladı Antalya'da bir kişi, alacaklıları tarafından bir inşaata kaçırılıp, üzerindeki kıyafetler çıkarılıp zincirle bağlandı Zincirlerinden kurtulmayı başaran şahıs, iç çamaşırlarıyla gittiği lastikçiden yardım istedi
YEREL HABERLER Alacaklıları kaçırıp zincirle bağladı Antalya'da bir ...
Antalya’da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak Otobüs şoförü otobüse tutundukları gerekçesiyle 3 patenci çocuktan 1'ini tokatla yere düşürüp orada da tokatlamaya devam etti Dayak anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Antalya’da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı ...
Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni yakalandı
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeni ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu yakalandı 'Ben bir şeytanın eline düştüm' yazılı mektup bırakıp intihar etmişti Ayşenur’un ölümündeki davada amcasının oğluna 14 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
U19 milliler, Elit Tur´a namağlup yükseldi
YEREL HABERLER U19 milliler, Elit Tur´a namağlup yükseldi
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X