Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya’da buluşacak

Bu yıl ilk kez Antalya EXPO Sergi Alanı’nda düzenlenecek olan GastroAntalya, 36 ülkeden 800 yarışmanın katılacağı yemek yarışmaları ile akademik oturumlar, mutfak atölyeleri ve çeşitli sergilere de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. GastroAntalya 2019’un ana teması ise ‘Turunçgiller’ olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle, Antalya Pastacılar ve Genç Aşçılar Derneği (APGAD) ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından düzenlenen GastroAntalya, 2124 Kasım tarihleri arasında Antalya EXPO Sergi Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Hazer Amani, Rafet İnce, Agnes Caso, Eyüp Kemal Sevinç, Dina Nikalaou, Stefano Marzetti, Ahmet Güzelyağdöken, Sırma Güven, Ebru Erke ve birçok chef, gurme ve akademisyen GastroAntalya 2019’da buluşacak.

36 ülkeden, 800 yarışmacının katılımı ile gerçekleştirilecek etkinlik programında, “Uluslararası Yemek Yarışmalarının” yanı sıra çeşitli konularda akademik oturumlar, mutfak atölyeleri, ünlü şeflerin katılımı ile renklenecek olan söyleşiler de yer alıyor. GastroAntalya 2019’un ana teması Turunçgiller konuk ülke Rusya Federasyonu olacak.

Konularında uzman katılımcı konuşmacılarla Ustadan Çırağa Babadan Oğula Antalya’nın Simgesel Lezzetleri, TürkRus Mutfağı Etkileşim ve Benzerlikleri, Turizm ve Yiyecek İçecek Tesislerinde Hijyen ve İsraf ile Kaybolan Ekonomi, Antalya Narenciye yetiştiriciliğinin dünya üzerindeki yeri üzerine söyleşiler gerçekleşirken, ünlü şefler turunçgilleri mutfakta nasıl kullandıklarını workshoplarda uygulamalı gösterecekler.

ANTALYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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