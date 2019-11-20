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Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın

DHA

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), adliye girişinde gazetecilere, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" dedi.

ANTALYA'da, Ayşenur Güven'e (22) cinsel saldırıda bulunup, intihar etmesine neden olduğu suçlamasıyla 14 yıl hapse mahkum edilen ve dün saklandığı yayla evinde yakalanan amcasının oğlu Selahattin Sezer (30), adliye girişinde gazetecilere, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" dedi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Ayşenur Güven, çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in cinsel saldırısına uğradı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Ayşenur Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015 yılında Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları, Ayşenur nişanlı olduğu ve evlendiği dönemde de devam etti. Selahattin Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Ayşenur Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi ile babasına, erkek kardeşine ve dayısına anlattı, 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp, intihar etti. Aile, Selahattin Sezer hakkında kızlarına taciz ile cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Toplam 14 yıl hapis cezası aldığı kararın Yargıtay'da bozulması üzerine Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. 14 Kasım'daki duruşmaya katılmayan Selahattin Sezer, yeniden 14 yıl hapse mahkum edilerek, tutuklanmasına hükmedildi.
YAYLADA YAKALANDI
Mahkeme kararının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler Selahattin Sezer'in yakalanması için çalışma başlattı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin Sezer'in Alanya'nın kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiğini tespit etti. Tespit üzerine dün akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen JASAT ekipleri, Selahattin Sezer'i yakalayarak, gözaltına aldı.
'KOCASINI ARAŞTIRIN'
Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Selahattin Sezer, yoğun güvenlik kontrolü altında adliye binasına getirildi. Jandarma eşliğinde adliyeye getirilen Sezer, gazetecilere, "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" diye seslendi.
Sezer, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

ANTALYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

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