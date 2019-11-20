KOAH’a yakalanma yaşı düştü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi: "KOAH’ın görülme sıklığında ciddi bir artış var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KOAH’a yakalanma yaşı düştü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi: "KOAH’ın görülme ...

İHA

Sigara kullanımının son yıllarda hızlı bir şekilde arttığını ve kullanımının çok erken yaşlara düştüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi, "Eskiden KOAH 40 yaşından sonra görülürdü, şimdi ise 2025 yaşlarında görülmektedir. KOAH'ın görülme sıklığında ciddi bir artış var" dedi.

KOAH’a yakalanma yaşı düştü Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi: "KOAH’ın görülme sıklığında ciddi bir artış var”

Sigara kullanımının son yıllarda hızlı bir şekilde arttığını ve kullanımının çok erken yaşlara düştüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi, “Eskiden KOAH 40 yaşından sonra görülürdü, şimdi ise 2025 yaşlarında görülmektedir. KOAH’ın görülme sıklığında ciddi bir artış var” dedi.
Antalya Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman El Jundi, ''Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kasım ayında KOAH hastalığının kötüleştiğini söyleyen Jundi, konuyla ilgili farkındalık oluşturmak gerektiğini belirtti. Sigara kullanımının KOAH’ı tetiklediğini ifade eden Jundi, “Sigara kullanımında son yıllarda ciddi bir atış var. Eskiden 40 yaşından sonra KOAH görülürdü. Şimdi 2025 yaş arasında görülüyor. Bu yüzden de KOAH’ta ciddi bir artış söz konusudur. Eskiden kadın ve erkek oranına bakıldığı zaman erkeklerde KOAH daha sık görülürdü. Şu an ise kadınlar KOAH konusunda erkekler ile yarışır hale gelmiştir. Türkiye de sigara çok fazla içildiği için Türkiye’nin Avrupa’ya göre ve diğer civardaki ülkelere göre daha yüksek bir KOAH hastası oranına sahiptir. Türkiye’deki bölgelere göre kıyaslama yaptığımızda; sigara içimi, İç Anadolu ve Marmara Bölgesine nazaran Akdeniz bölgesinde daha az görülmektedir. KOAH prevalansı Türkiye geneline göre Antalya’da daha düşüktür. Türkiye geneline göre Antalya bu konuda daha şanslıdır” dedi.

"Geri dönüşü olmayan bir hastalıktır"
KOAH’ın kronik ve uzun vadeli bir hastalık olduğunu belirten Dr. Osman El Jundi, “Pnömoni (zatürre) gibi akut bir hastalık değildir. Uzun ve müzmin bir hastalık olduğu için tedavisi daha zordur. KOAH hava yollarının daralması, tıkanması anlamına geliyor. KOAH ilerleyen ve geri dönüşü olmayan bir hastalıktır. Aynı zamanda solunum yetmezliğine kadar ilerleyen bir hastalıktır” diye konuştu.

"Hem süründürür, hem öldürür"
KOAH’ın belirtilerine değinen Dr. Osman El Jundi, “Önce hafif nefes darlığı ile başlıyor. Sonra öksürük ve balgam devreye giriyor. Tabi hastalık ilerledikçe ve sigara içtikçe nefes darlığı da artıyor. Eğer kendinizde bu belirtileri görüyorsanız KOAH’tan şüphelenmelisiniz KOAH başladıktan sonra sigarayı bırakırım, KOAH kaybolur diye düşünen kişiler yanılmış oluyor. Sigara etkisini gösterdikten sonra, hastalık başlandıktan sonra istedikleri kadar sigarayı bıraksınlar. Hatta piyasada çok fazla sigaranın zararlarını, etkilerini silen ilaçlardan, karışımlardan, tedavilerden bahsedilmektedir. Bunların hepsi yalan ve hiçbir faydası yoktur. Ve bundan dolayı ilerleyici ve geri dönüşümü olmayan bir hastalık olarak mutlaka bilmemiz gerekiyor. Eskiden ölüm nedenlerinin 5’inci nedeni olan KOAH şu an da kalp hastalıklarından sonra 2’inci basamağa sıçramıştır. Bu yüzden KOAH, hem süründürür, hem öldürür” ifadelerini kullandı.
KOAH’a yakalanmakta en büyük etkenin sigara olduğuna dikkat çeken Dr. Osman El Jundi, sözlerine şöyle devam etti:
“Genelde sigara içenlerde KOAH’I çok sık gördüğümüzü söyleyebilirim. Bununla birlikte, duman altında çalışmak ve pasif içicilik KOAH’a yakalanmada bir etkendir. Her hastamıza sigara öyküsünü sormaktayız. Sigara öyküsü ne demek? Kaç yıldır ve günde kaç paket sigara içtiğini soruyoruz. Bunun üzerinde hastanın KOAH’a yakalanma oranı saptıyoruz. Bir insan 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içiyorsa KOAH riski on kat artmaktadır. Aynı zamanda kanser ve birçok hastalığında riski artmaktadır. Sigara her hastalık için bir sebep oluşturmaktadır. KOAH’ta ki süreci de sinsi bir şekilde oluşmaktadır. Sigara içmeye başlandıktan 5 yıl sonra öksürmeye başlanır. 10 yıl sonra ise; tıkanma, balgam, öksürük, nefes darlığı, merdiven çıkınca tıkanmalar oluşmaktadır. KOAH’a yakalanmada ikinci neden ise hava kirliliği. Bu yüzden soluduğumuz hava çok önemli.”
KOAH’a yakalanmamak için sigaranın bırakılması gerektiğini altını çizen El Jundi, “Yapmamız gereken bir diğer nokta ise egzersiz. KOAH hastaları, ben hareket edemem, zaten akciğerim kötü evde kalmam gerekiyor diye düşünmeleri çok yanlış. KOAH hastası için en önemli şeylerden bir tanesi de dışarıda gezmek, egzersiz ve yürüyüş yapmak. Eğer yapabiliyor ise hafif koşu yapmaktır. Bu egzersizlerle birlikte göğüs kafesinde ki kaslar hareket etmiş oluyor. Böylelikle daha fazla nefes alınması sağlanıyor. Bununla birlikte KOAH’a yakalanmamak için beslenmeye de dikkat etmeleri gerekir. Proteinden zengin besinleri tüketmeleri gerekmektedir. Çünkü kas kitlesi güçlü olmalı” dedi.

ANTALYA

20 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp edilmesine ilişkin açıklama "Olayı tasvip etmiyoruz" "Şoför 2-3 defa durup uyarmış ama yine de çocuklar patenle tutunmaya devam etmişler, çocukların kaza yapmasından korkmuş" "Otobüs şoförü acil bir fren yapsaydı çocukların hayati tehlikesi oluşabilirdi, yaşanmaması gereken bir olaydı"
YEREL HABERLER Antalya Otobüsçüler Odası'ndan patenci gençlerin darp ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
İran asıllı İngiliz turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi- Yeniden
YEREL HABERLER İran asıllı İngiliz turist, kaldırımda cansız manken ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu tutuklandı
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
İranlı turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi
YEREL HABERLER İranlı turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi
Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu
YEREL HABERLER Antalya’da ‘Duman-8’ operasyonu
(Görüntülü) 'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Eğirdir Gölü kurursa hayatımız biter'
Gitar Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Gitar Festivali başlıyor
BAGEV genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER BAGEV genel kurulu yapıldı
Dönercinin tavukla imtihanı Tavuk dönerci, tavuğu tutmaya çalışırken sandalyeden düştü
YEREL HABERLER Dönercinin tavukla imtihanı Tavuk dönerci, tavuğu ...
Kaş Belediyesinden personel alımı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden personel alımı
Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan kuzeni: Kocasını araştırın
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharında 14 yıl hapse çarptırılan ...
Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu adliyeye sevk edildi Gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna zanlı "Esas cinayet şüphelisini araştırın. Kocasının cinayeti işlediğini öğrenin" cevabı verdi
YEREL HABERLER Ayşenur'un intiharına neden olan amcasının oğlu ...
Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya’da buluşacak
YEREL HABERLER Gastronomi dünyasının yıldızları Antalya’da buluşacak
"Her iki reçeteden birinde antibiyotik var" Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rabin Saba: "Türkiye’de yazılan her iki reçeteden birinde antibiyotik yer alıyor. Antibiyotiğin yanlış kullanım oranları ise yüzde 60’ları buluyor" "2016 yılında yapılan bir çalışmada, 2050 yılında ölüm nedenlerinde birinci sırada antibiyotiğe dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonların olduğu gösteriliyor" "Antibiyotik kullanımını en başından itibaren akılcı bir şekilde yapmak zorundayız. Doğru bir endikasyonumuz olmalı, doğru antibiyotiği seçmeliyiz"
YEREL HABERLER "Her iki reçeteden birinde antibiyotik ...
Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, esnaf da onu darbetti
YEREL HABERLER Otobüs şoförü aracına asılan patenli çocuğu dövdü, ...
Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü
YEREL HABERLER Ara tatilde eğitimciler sağlıklı yaşam için yürüdü
Kumluca’da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı
YEREL HABERLER Kumluca’da öğrenciler kışlık sebze ekimi yaptı
(ÖZEL) İş ararken karateci oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) İş ararken karateci oldu
(ÖZEL) Tekvandonun şampiyon annesi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Tekvandonun şampiyon annesi
Büyükşehir’den Korkuteli’ne özel ekip Atatürk Caddesi’nde çit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den Korkuteli’ne özel ekip Atatürk ...
24 Kasım’da teleferik öğretmenlere ücretsiz
YEREL HABERLER 24 Kasım’da teleferik öğretmenlere ücretsiz
Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini üretiyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Özel Eğitim Okulu kendi elektriğini ...
Kepez’den vergi ödeme kolaylığı
YEREL HABERLER Kepez’den vergi ödeme kolaylığı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X