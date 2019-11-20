Batı Akdeniz'de 3 gün yağış

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BATI Akdeniz Bölgesi'nin, 22 Kasım gece yarısından itibaren 3 gün yağışlı sistemin etkisine gireceği kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde 22 Kasım gece yarısından itibaren etkili olacak yağışlı havanın, 25 Kasım gece yarısına kadar devam edeceği kaydedildi. Uzun süredir bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerin etkisiyle, cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiği belirtildi.





ANTALYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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