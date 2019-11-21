Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı Alanya'da 9 ayrı AVM'ye sahte dolar sürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı Alanya'da 9 ayrı AVM'ye sahte dolar ...

İHA

Piyasaya gerçeği aratmayan sahte dolar süren şüpheli yakalandı Alanya'da 9 ayrı AVM'ye sahte dolar sürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 ayrı alışveriş merkezinden toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu şüpheli jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde ise 100'lük 20 adet sahte dolar ele geçirildi.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 ayrı AVM’den toplam bin 500 sahte Amerikan doları ile alışveriş yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarının inceleyerek yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasaya sahte para süren şüphelinin Irak uyruklu Haydar Ali J. A. (50) olduğunu tespit etti. Tespit üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J. A.’nın Mahmutlar Mahallesi’ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında Iraklı Haydar Ali J. A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100'lük toplam 2 bin sahte Amerikan doları el geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yabancıya konut satışında rekor artış
YEREL HABERLER Yabancıya konut satışında rekor artış
'1 kilo salep tozu için 1000 orkide katlediliyor'
YEREL HABERLER '1 kilo salep tozu için 1000 orkide katlediliyor'
Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da cezaevi firarisi 3 şahıs yakalandı
Kader Buse'nin babası: Meleğimizi bulamıyoruz
YEREL HABERLER Kader Buse'nin babası: Meleğimizi bulamıyoruz
Bahçede kilosu, tezgahta tanesi 30 lira Üretici sebze seralarını 'pithaya' bahçesine çeviriyor Üretimi turfanda sebzeye göre daha kolay ve karlı olan tropikal ürün pithaya, tezgahta tanesi 30 liradan alıcı bulunca, üretici pithayaya yöneldi
YEREL HABERLER Bahçede kilosu, tezgahta tanesi 30 lira Üretici sebze ...
Antalyaspor'da 2 eksik
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 2 eksik
Üniversite ve sanayi el ele verdi Akademik bilgi sanayiye entegre edilecek
YEREL HABERLER Üniversite ve sanayi el ele verdi Akademik bilgi ...
Yamaçtan düşerek arka ayakları kırılan inek için kurtarma operasyonu Yaralanan ve yürüyemeyen inek, 50 metre yol açılarak kurtarıldı
YEREL HABERLER Yamaçtan düşerek arka ayakları kırılan inek için ...
ALKÜ’de hekim adayları beyaz önlük giydi
YEREL HABERLER ALKÜ’de hekim adayları beyaz önlük giydi
Sahibinin 'çalındı' dediği inekler, otlarken bulundu
YEREL HABERLER Sahibinin 'çalındı' dediği inekler, otlarken bulundu
(ÖZEL) 22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, karateyle hayatı değişti
YEREL HABERLER (ÖZEL) 22 yaşında işitme kaybı olduğunu öğrendi, ...
(Özel) Babasını ikna etti şampiyon oldu
YEREL HABERLER (Özel) Babasını ikna etti şampiyon oldu
Bu kıraathanede kitap okuyana çay ücretsiz
YEREL HABERLER Bu kıraathanede kitap okuyana çay ücretsiz
Kayıp inekleri jandarma buldu İneklerini boş sandığı arsaya bağladı, toprağı sürmek isteyen arsa sahibi ineklerin ipini çözdü
YEREL HABERLER Kayıp inekleri jandarma buldu İneklerini boş sandığı ...
Antalya'da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık dolandırıcılık
YEREL HABERLER Antalya'da gömü altını satma vaadiyle 300 bin liralık ...
AESOB Başkanı Dere: "Konaklama Vergisine muafiyet getirilmeli"
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere: "Konaklama Vergisine muafiyet ...
Antalya’da bobin kağıdı yüklü tır alev alev yandı Araç sürücüsü, söndürme çalışmalarını hüzünlü şekilde izledi
YEREL HABERLER Antalya’da bobin kağıdı yüklü tır alev alev ...
Büyükşehir’in 2020 bütçesi 3 milyar 450 milyon TL Taslak bütçede yüzde 44’lük pay yatırıma ayrıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir’in 2020 bütçesi 3 milyar 450 milyon ...
Antalya'da işten çıkartılan tiyatroculardan eylem Antalya Büyükşehir Belediyesinin sözleşmelerini feshettiği 48 tiyatro sanatçısı basın açıklaması yaptı
YEREL HABERLER Antalya'da işten çıkartılan tiyatroculardan ...
Uysal: “ Kırcami planımızın arkasındayız, halkımız umutsuzluğa kapılmasın"
YEREL HABERLER Uysal: “ Kırcami planımızın arkasındayız, halkımız ...
Batı Akdeniz'de 3 gün yağış
YEREL HABERLER Batı Akdeniz'de 3 gün yağış
Kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmaları başladı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddete karşı mahalle buluşmaları ...
Muratpaşalı minikler, haklarını pankartlarla gösterdi
YEREL HABERLER Muratpaşalı minikler, haklarını pankartlarla gösterdi
Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü
YEREL HABERLER Tavuğu yakalamak isteyen dönerci sandalyeden düştü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X