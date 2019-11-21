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Op.Dr. İlhan: "Botoks kırışıklıklar derinleşmeden yaptırılmalı"

İHA

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Serkan İlhan, "Botoks, yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarının geçici olarak kasılmasını bloke eder. Yorgun, kızgın yüz ifadesini ortadan kaldırarak daha dinç, daha aydınlık bir yüz ifadesi sağlar" dedi.

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Serkan İlhan, "Botoks, yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarının geçici olarak kasılmasını bloke eder. Yorgun, kızgın yüz ifadesini ortadan kaldırarak daha dinç, daha aydınlık bir yüz ifadesi sağlar" dedi.
Mimik çizgileri ve kırışıklıklar günümüzde botoks ile tedavi ediliyor. Botoks, aşırı kullanılan kasların hareketini engelliyor ve kırışıklıkların derinleşmesini önlüyor. Tedavi, enjeksiyon yapılan bölgede bulunan kaslardaki sinir sinyallerini engelleyerek etkisini gösteriyor. Ayrıca yalnızca yüz bölgesinde değil diş sıkma, boyun sarkması ve aşırı terleme gibi sorunlarda da botoksa başvuruluyor. Medstar Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Serkan İlhan botoks uygulamasının kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Botoksun, uygulandığı bölgede kasın çalışmasını geçici süre durdurarak deride oluşan çizgi ve derin çukurların belirginleşmesini engellediğini ifade eden İlhan, kırışıklıkların derinliğinin azaldığını ve botoks tedavisinin etki süresinin kişiden kişiye değişmekle birlikte 4 ila 6 ay civarında olduğunu aktardı.

"Uygulama için yaş sınırı yok"
Gebelik ya da emzirme dönemi dışında botoks işlemini yaptırmada bir sakınca ve yaş sınırı bulunmadığını dile getiren İlhan, "Mimiklerini çok kullanan kişilerde erken yaşlarda başlanan düşük doz uygulamaları ileride oluşabilecek derin kırışıklıkların önüne geçecektir. Bunun yanında yüzde oluşabilecek kesi gibi izlerin daha az görünür hale gelmesinde de botoksun yeri bulunmaktadır. İşlemin bir diğer etkisi de ter bezlerindeki salgıyı azaltması ve yoğun terleme sorunu yaşayan kişilerin sosyal yaşamında rahatlık sağlamasıdır" diye konuştu.

"Kırışıklıklarınıza ağrısız veda"
Botoks işleminin estetik amaçlı olarak yüz ve boyun bölgesinde; kazayağı, alın ve boyun kırışıklıkları, kaş arası çizgisi, kaş kaldırma ve terlemeyi önlemek için kullanılabileceğini belirten İlhan, "Uygulama süresi 510 dakikadır. İşlem sonrası bir ağrı hissedilmez. Hastalar botoks yaptırdıktan sonra normal yaşamına hemen geri dönebilir. Botoksun uygulandığı gün yoğun efor gerektiren spordan ve sauna gibi sıcak ortamlardan kaçınılması önerilir. Aynı gün baş hareketlerine dikkat edilmeli, yüzüstü ya da baş aşağı duruştan kaçınmalıdır. Botoksun tam etkisi 5 ile 7 gün arasında görülür. Alın, kaz ayakları, kaş arası, burun yan duvarı, boyun derisindeki kırışıklıklar ve bantlar yüz ve boyundaki mimik kasların kasılması sonucu oluşur. Kaş arası ve burun yan duvardaki çizgiler kızgın yüz ifadesi, göz çevresi ve alındaki çizgiler yaşlı ve yorgun yüz ifadesine neden olur. Botoks, yüzün bu bölgelerindeki mimik kaslarının geçici olarak kasılmasını bloke eder. Yorgun, kızgın yüz ifadesini ortadan kaldırarak daha dinç, daha aydınlık bir yüz ifadesi sağlar" ifadelerine yer verdi.

"Hangi derinliğe yapılacağı çok önemli"
"Botoks tedavisi, yüz kasları anatomisini ve ilacın hangi bölgede hangi derinliğe yapılacağını iyi bilen deneyimli hekimlerce yapılmalıdır" diyen İlhan, "Bölgelere göre yapıldığı derinlik değişiklik göstermektedir. İnce uçlu bir iğne ile kırışıklığa neden olan kasların üzerine ya da içine uygulanır. İşlem yapıldıktan sonra botoksun çevre kaslara dağılmaması için o bölgenin ovuşturulmaması gerekir" dedi.
El, ayak ve koltuk altı terlemelerinin botoks tedavisi ile 46 aylığına ortadan kaldırıldığını anlatan İlhan, "Öncesinde yapılacak bölgeye sürülen krem ile uyuşturulduktan sonra, ter bezlerinin yoğun olduğu bölgeye belli aralıklarla enjeksiyon yapılır. Baby botoks, daha düşük dozlarda yapılan yüz ifadesini değiştirmeyen küçük dokunuşlardır. Önleyici botoks, mimik kullanımına bağlı yaşla birlikte ciltte oluşacak kırışıklıkları oluşmadan önlemeye yönelik erken başlanan uygulamadır. Diş gıcırdatma yani bruksizm, uykudayken diş sıkma olarak tarif edilir. Buna bağlı dişlerde kırıklar ve çene ekleminde ağrılar oluşabilir. Çiğneme kasına yapılacak enjeksiyon ile diş sıkması azaltılabilir ayrıca masseter botoksu ile çiğneme kasının yer aldığı yüzün alt kısmının inceltilir. Boyun bölgesinde platisma kasının cilt üzerinde oluşturduğu bantları azaltmak için yapılan botoks uygulamasına ise nefertiti botoksu olarak isimlendirilmektedir" şeklinde konuştu.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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