Kepez’den Antalya manzaralı bulvar

Kepez Belediyesi, Masa Dağı eteklerinde açtığı Antalyalı manzaralı bulvarı asfaltla kapladı. Yeni bulvarla ile Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahalleleri de kuzeyden birbirine bağlanmış oldu.

Kepez Belediyesi, Kütükçü ile Fevzi Çakmak mahallelerinin kuzeyinden geçen imar planındaki 30 metrelik yolu açma çalışmalarını, bölgedeki mülkiyet ve imar problemlerini çözdükten sonra geçtiğimiz yıl başlatmıştı.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Masa Dağı eteklerinden geçen yolu açabilmek için de sert kayalarla mücadele emişti. Ekipler, iş makineleriyle kayaları kırarak, 30 metre genişliği, bin 200 metre uzunluğu olan bulvarın yapım çalışmasını tamamlamıştı.



Önce sathi sonra sıcak asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü, yapım çalışmasının bitmesinin ardından kent merkezinin ve denizin kuş bakışı göründüğü bulvarda sathi asfalt çalışması başlattı. Astarı yapılan yolun üzerine önce tankerle bitüm petrol döküldü. Ardından da yola iş makineleriyle 540 ton kırma taş serildi. Daha sonra bu malzeme silindir ile ezildi.

Asfalt çalışmasıyla birlikte bulvarda kaldırım çalışması da devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, alt yapısının sağlamlaşması için bulvara önce maliyeti az olan sathi kaplama asfalt döktüklerini, önümüzdeki yıllarda da bulvarın sıcak asfaltını ve ışıklandırmasını yapacaklarını ifade ettiler. Antalya manzaralı yeni bulvar ile Kütükçü ve Fevzi Çakmak mahalleleri de kuzeyden birbirine bağlanmış oldu. Bulvar, mülkiyet ve imar problemi çözülen bölgeye belediyecilik ve kamu yatırımlarının gelmesini de hızlandıracak.

ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.