“Bir Okul Değişir, Antalya Değişir” Eğitim Semineri gerçekleştirildi

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Bir Okul Değişir, Antalya Değişir" projesi kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminere Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Gürcan, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Kemal Demir ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 350’den fazla öğretmen katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Avrupa Akdeniz Gençlik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Kubilay Pınar, Akdeniz Üniversitesi’nin akademisyenleri ile ilimiz öğretmenlerini bir araya getirmeye devam edeceklerini söyledi. ‘Bir okul değişir, Antalya değişir, Antalya değişir, Türkiye değişir’ sloganı ile yola çıktıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Nihal Kubilay Pınar, proje kapsamında düzenledikleri eğitim seminerlerinin, üniversite ve toplumun etkileşim sağladığı bir platform olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Pınar, "Güncel Araştırmalar Işığında Erken Çocukluk, Gelişim ve Ölçüsüz Ekran Tabanlı Medya Kullanımı" adlı eğitim sunumu gerçekleştirdi. Sunumunda teknoloji devleri Bill Gates ve Steve Jobs’ın çocuklarına ekran tabanlı medya kullanım sınırlarından bahsederek ölçüsüz kullanımlarda çocuklarda 02 yaş itibari ile başlayan gelişim problemlerini bilimsel açıklamalar ve örnekler üzerinden anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Bayraktar ise "Travmatize Edilen Çocuklara Nasıl Yaklaşılmalı" sunumunda çocukların maruz kaldığı şiddet türlerinden bahsetti. Çeşitli vaka örneklerinden bahseden Bayraktar, şiddete maruz kalan çocuklara nasıl yaklaşılması gerektiğini ifade etti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katılımı ile yoğun ilgi gören seminer sonunda katılan tüm öğretmenlere katılım belgeleri verildi.

ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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