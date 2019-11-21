ASAT’ın bütçesi 1 milyar 466 bin TL 528 milyon TL yatırımlara ayrıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2020 yılı bütçesi 1 milyar 466 milyon TL olarak kabul edildi. ASAT Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edilen bütçenin Antalya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın 19 ilçesine hizmet etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımcısı olan ASAT Genel Müdürlüğü’nün 2020 mali yılı bütçesi ile 5 yıllık dönemi kapsayan Stratejik Plan ve 2020 yılını kapsayan Performans Programı ASAT Genel Kurulu’nda görüşüldü. ASAT’ın 2020 Performans Raporu ve bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Performans Raporu ve bütçe ile ilgili grup sözcülerinin görüşlerini bildirmesinin ardından Bütçe Komisyonu Başkanı Oktay Başaran ASAT Genel Kurulu üyelerine 2020 Mali yılı bütçesi ile ilgili bilgi verdi. ASAT’ın 2020 mali yılı bütçe giderinin 1 milyar 466 milyon TL olarak öngörüldüğünü belirten Başaran, “ Bütçe geliri ise 1 milyar 400 milyon TL olarak öngörüldü. Gelir ile gider arasındaki 66 milyon TL’lik fark, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterilerek bütçe denkliği sağlandı” diye konuştu.



"Disiplinli ve tasarruflu bir bütçe"

ASAT’ın 2020 bütçesinde personel giderinin 143 milyon 827 bin TL, faiz giderlerinin 71 milyon 689 bin TL, sermaye giderlerinin ise 528 milyon 736 bin TL olarak öngörüldüğünü belirten Başaran, “Rakamlardan da anlaşılacağı üzere ASAT’ın 2020 bütçesi disiplinli ve tasarruflu bir bütçedir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise ASAT’ın performans raporu ve bütçesine desteklerinden dolayı parti gruplarına teşekkür etti. Bütçede toplam personel giderinin yüzde 20, enerji ve akaryakıt giderlerinin yüzde 20, faiz giderlerinin ise yüzde 5 olduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Antalyalı hemşehrilerimiz 71 milyon 689 bin faiz ödemekteler. Ama her şeye rağmen bugün kabul edeceğimiz bütçede yüzde 36’lık pay ile 528 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Bunlar son derece önemli. Çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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