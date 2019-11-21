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Zıp Zıp Park doldu taştı

İHA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 1. Dönem Ara Tatil hediyesi olarak çocuklara ücretsiz kapılarını açan Zıp Zıp Park ilk günden itibaren doldu taştı. Çocuklar ara tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.

Zıp Zıp Park doldu taştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 1. Dönem Ara Tatil hediyesi olarak çocuklara ücretsiz kapılarını açan Zıp Zıp Park ilk günden itibaren doldu taştı. Çocuklar ara tatilin keyfini doyasıya yaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kapalı çocuk eğlence merkezi Zıp Zıp Park, ara tatil döneminde çocukların buluşma adresi oluyor. Binlerce çocuk birbirinden keyifli oyun parkurlarında doyasıya eğleniyor. 2 15 yaş arası bütün yaş gruplarına hitap eden Zıp Zıp Park, ara tatilinin ilk iki günü doldu taştı. Yaklaşık 5 bin çocuk aileleriyle birlikte merkeze akın etti, yoğun ilgiden dolayı uzun kuyruklar oluştu. Binlerce çocuk, derslerin yorgunluğunu Zıp Zıp Park’ın birbirinden ilginç ve eğlenceli oyun parkurlarında attı. Zıp Zıp Park’ta büyüklerde unutulmadı. Öğrenciler oyun alanında doyasıya eğlenirken, aileleri de kafeteryada hoşça vakit geçirdi.
Oğlu Muhammed Ali ile birlikte Zıp Zıp Park’a gelen anne Esmehan Silahçı, merkeze ilk defa geldiklerini belirterek, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne çocuklarımıza verdiği bu tatil hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi’den Cuma’ya çocuklarımız için burayı ücretsiz yapmışlar gerçekten ara tatilde bu hediye bizleri çok memnun etti. Zıp Zıp Park’ı çok duymuştuk ama gelememiştik bugün ilk defa geliyoruz, oğlum çok eğlendi” diye konuştu.
215 yaş arası çocuklar 22 Kasım Cuma gününe kadar Zıp Zıp Park'ta hiçbir ücret ödemeden doyasıya eğlenecek. 10.00 21.00 saatleri arasında hizmet veren Zıp Zıp Park tatil boyunca ücretsiz olacak. 20192020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini kapsayan 1822 Kasım tarihlerinde öğrenciler, ara tatilin keyfini birbirinden eğlenceli oyun parkurlarında yaşıyor.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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