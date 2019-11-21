Su deposuna ulaşım için yol yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin ilçelerde sürdürdüğü kış hazırlıkları devam ediyor. ASAT ekipleri bu kapsamda Akseki’nin Taşlıca Mahallesi’nde içme suyu deposuna ulaşımın daha kolay sağlanabilmesi için yol yaptı.

ASAT Genel Müdürlüğü zorlu coğrafyalarda, yağışa bağlı erozyon ve taşkın riski olan kırsal mahallelerde içme suyu depolarına ulaşım sağlanan güzergahlarda yol çalışmalarına ağırlık veriliyor. Akseki İlçesi Taşlıca (Murtiçi) Mahallesi’nde içme suyu deposunun yolu olmadığını dikkate alan ASAT ekipleri kışa hazırlık çalışmaları kapsamında bu bölgeyi programına dahil etti. İçme suyu deposuna ulaşımın daha kolay ve risksiz sağlanabilmesi için şube müdürlüğü imkanları ile yol yapıldı.

ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.