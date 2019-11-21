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Konyaaltı Belediyesi’ne uluslararası ödül

İHA

Konyaaltı Belediyesi Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi ile "Atık Yönetimi" kategorisinde Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı.

Konyaaltı Belediyesi’ne uluslararası ödül

Konyaaltı Belediyesi Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi ile “Atık Yönetimi” kategorisinde Uluslararası İdealkent Ödülü almaya hak kazandı.
Konyaaltı Belediyesi, kent ve kentli için geliştirdiği projelerle uluslararası düzeyde ödüle layık görüldü. İlçe sınırları içerisinden toplanan park ve bahçe atıklarını Doğa Dostu Yakıt Briket Projesiyle briket yakıtına dönüştüren, böylelikle de evlerde ve seralarda yakıt tasarrufu sağlayan Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu projesiyle Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi kapsamında İdealkent Dergisi tarafından verilen Uluslararası İdealkent Ödülü’nü almaya hak kazandı. Akılcı projelerle gelecek nesillere yaşanılabilir bir kent bırakmayı hedeflediklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Doğa Dostu Yakıt Briket Projesiyle, Uluslararası İdealkent Ödülü’nü almaya hak kazandık. Bu da uluslararası düzeyde yaşanılabilir bir kent olduğumuzun göstergesidir” diye konuştu.

Günde bin 200 kilo üretim
Ödüle değer görülen proje hakkında bilgi veren Başkan Esen, “Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz şantiyesinde kurduğumuz ve finansmanının yüzde 80’i Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından karşılanan Doğa Dostu Yakıt Briket Tesisi ile ilçe sınırlarımız içerisinden düzenli olarak topladığımız park ve bahçe atıkları ön parçalama, kurutma, öğütme ve presleme işlemlerine tabi tutularak yakıt brikete dönüştürülüyor. Günde bin 200 kilogram yakıt briket üretimi yapabiliyoruz. Elde ettiğimiz bu yakıt briketleri de bölgemizde yaşayan ve seracılık yapan çiftçilerimize bedelsiz olarak dağıtıyoruz. Ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bu yakıtı ücretsiz olarak veriyoruz. Sistem, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürdüğü gibi sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da önemli rol oynuyor. Bu sistem döngüsünde gerekli olan elektrik enerjisini ise kurduğumuz 100 kilowatt gücündeki güneş enerji santralinden elde ediyoruz. Böylelikle çiftçimize ve vatandaşımıza kazandırırken, tek kuruş da harcamıyoruz. Tüm bunlara ilaveten, mevcut tesisin kapasitesinin günlük 5 tona çıkarılması için de Temmuz 2019’da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne sunmuş olduğumuz projenin de sonuçlanmasını bekliyoruz"dedi.

Konyaaltında Sıfır Atık
Üretime dayalı belediyecilik anlayışı ile hizmet ettiklerini ifade eden Esen, atıkların geri kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirtti. ‘Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi’ ile başlattıkları çalışmanın bir diğer ayağının da geri dönüşüm projesi olduğunu dile getiren Esen, “Projemiz kapsamında ilk olarak mahalle muhtarlarımızı bilgilendirdik. Şimdi de muhtarlıklarımıza atık kutuları yerleştiriyoruz. Bilgilendirme afişlerimiz ve duyurularımızla vatandaşların atıklarını bu kutulara atmalarını istiyoruz. Halkın ortak kullanım alanları ve kamu kurum binaları gibi ilçemizdeki önemli noktalara ilerleyen süreçlerde atık kutuları koyacağız. Bitkisel yağ ve her türlü atığı çöpe atmayalım. Biz bu çalışmalarla hem üretim yapıyoruz hem de Konyaaltı’nın doğasını koruyoruz” ifadelerinde bulundu.
16 Ocak 2020 tarihinde Fransa’nın Paris şehrinde UNESCO Binasında düzenlenecek törenle Uluslararası İdealkent Ödüllerinin hak sahiplerine takdim edileceğini dile getiren Esen, “Ödüle değer görülen Doğa Dostu Yakıt Briket Projemizin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürümüz Dr. Özgür Bülent Yalçın’a ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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