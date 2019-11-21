Maltepe Üniversitesi Konseyinin ve Sağlık Bakanlığının onayı ile Kumluca Devlet Hastanesi ve Maltepe Üniversitesi ortak göz ameliyatları yapmaya başladı.

Bu sayede bölgede katarakt ameliyatına ihtiyacı olan hastaların büyük şehirlere gitmek yerine artık Kumluca Devlet Hastanesinde ameliyatları gerçekleştiriyor. Kumluca Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Koray Koraltan Demir ile Maltepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Doktor Öğretim Üyesi Orkun Muhsinoğlu'nun gerçekleştirdikleri ameliyatlar oldukça başarılı geçiyor ve hastalar da bu durumdan memnun olduklarını belirtiyor.

Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ayşegül Alkan, “Bölge halkına en iyi sağlık hizmeti vermek amacıyla yaptığımız birçok teknoloji ve insan kaynakları yatırımlarımıza bir yenisini ekledik. Maltepe Üniversitesi Konseyinin ve Sağlık Bakanlığının onayı ile gerçekleştirilen anlaşma çerçevesinde haftada bir gün hastanemiz uzman hekimleri ve üniversite hekimleri birlikte göz ameliyatları gerçekleştiriyor. Bölgemizin önemli bir ihtiyacını böylece çözmüş olduk. 2020 Mart ayına kadar sürecek olan bu projede yer alan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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