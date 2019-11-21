ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 AVM'den sahte ABD doları ile alışveriş yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Haydar Ali J.A. (50), jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin toplam 1500 dolarlık alışveriş yaptığı tespit edilirken, adresinde ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, piyasaya sahte para süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda farklı tarihlerde Mahmutlar, Kestel ve Oba mahallelerindeki 9 AVM'den, sahte banknotlarla toplam 1500 dolarlık alışveriş yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptıkları teknik ve fizik takip sonrası piyasa sahte para süren şüphelinin, Irak uyruklu Haydar Ali J.A. olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine jandarma dün akşam saatlerinde Haydar Ali J.A.'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki adresine baskın düzenledi. Baskında Haydar Ali J.A. gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 100 dolarlık 20 sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ANTALYA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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