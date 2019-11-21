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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Veri güvenliğini tehdit eden yazılım uyarısı

DHA

ALANYA Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Emre Güngör, teknolojinin ilerlemesiyle PC ve akıllı telefonlardaki yapay zekâ uygulamalarının büyük ilerleme kaydettiğini söyledi. Bu uygulamaların verebileceği zararlara karşı uyarıda bulunan Güngör, güvenilirliği doğrulanamayan yapay zekâ uygulamalarının, bilgisayar ve akıllı telefonlardan silinmesi gerektiğine dikkat çekti. 
Emre Güngör, yapay zekâ ile çalışan bazı uygulamaların, kişisel veri güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Yapay zekâ teknolojilerinin günümüzde her alanda kendini gösterdiğini aktaran Güngör, "Özellikle yapay sinir ağlarının daha pratik ve çok yönlü kullanılabilmesi sayesinde, ilgi duyan herkesin uygulama geliştirebildiği, Ar-Ge yapan şirketlerin kendi ihtiyaçlarına göre çözüm üretebildiği bir dönemi yaşıyoruz" dedi. Güngör, güvenilir olmayan yerlerden yüklenen uygulamaların veri güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti.
'TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ DENETLENMELİ'
Özellikle otonom araçlar, insansız hava araçları, görüntü işleme ve tıp alanlarında bu gelişmelerin yapay zekâ teknolojileri sayesinde daha da hızlandığını söyleyen Emre Güngör, şöyle konuştu:
"Yapay zekâ sadece bahsettiğimiz alanlarla da sınırlı kalmıyor. Araçların yaya veya engelleri algılayarak daha güvenli bir şekilde yol alabilmesi, tıp sektöründe bazı hastalıklarda yüksek doğruluk sağlayan teşhis yöntemleri gibi pek çok hizmetin gelişmesine olanak tanıyor. Şu anda internette gezinirken veya bir video içeriği izlerken, bizlere sunulan diğer içerikler, aslında bu verilerin işlenmesinin bir sonucu. Bu sayede izlediğimiz video içeriğine benzer ya da ilgili başka içeriklere de erişmiş oluyoruz. Reklamlar da benzer şekilde genellikle insanların istek ve ihtiyaçlarına, erişilen web sitelerinin içeriğine göre şekillenmektedir. Bu nedenle çığır açan teknolojileri kimin ne için kullandığı önemli bir etken. Bu teknoloji şirketlerinin desteklenmesi kadar denetlenmesi de önemli."
'GELECEĞİ YİNE İNSANLAR BELİRLEYECEK'
Gelecekte makinelerin insanoğluna karşı mücadele edeceği yönündeki endişelerin yersiz olduğuna vurgu yapan Emre Güngör, "Bir yapay zekâ teknolojisi geliştirilirken özellikle yapay sinir ağları teknolojisinde, kendi kendine öğrenen sistemlere siz ne veri verirseniz sistem o şekilde şekillenmektedir. Günümüzde insan sağlığı, huzur ve üretkenliği artıran teknolojilerle birlikte aynı teknoloji askeri, ekonomik ve sosyal alanlarda da kullanılmaktadır. Kullanım alanı çok geniş olan bu teknolojinin en önemli noktası ise bu değerli aracı ne amaçla kullandığımız, yani insanların yapay zekâ teknolojileriyle olan geleceğini yine biz kendi attığımız adımlarla belirliyoruz. Bugün şarjı bittiğinde kendini prize takan akıllı süpürgemizin yarın ne yapacağını yine bizler belirleyeceğiz" diye konuştu.
'KORSAN YAZILIM İNDİRMEYİN'
Emre Güngör, bilgisayar ve akıllı telefonlara yüklenen uygulamalar ile ilgili de uyarılarda bulundu. Özellikle ücretli satılan uygulamaların ücretsiz dağıtıldığı internet sitelerinde virüs ve böcek yazılımlar olduğunu aktaran Güngör, şöyle konuştu:
"Pek çok kişi, ücretli satılan uygulamaları korsan indirmeyi tercih ediyor. Bu durum birçok güvenlik tehdidini de beraberinde getiriyor. Kişiler korsan yazılım indiriyor ama indirdikleri o uygulamaya hangi müdahalenin yapıldığını bilmiyor. Dolayısıyla ücretsiz kullandığınızı düşündüğünüz korsan bir yazılım sizi çok ciddi maddi kayıplara sürükleyebilir. Kredi kartı ve özel bilgileriniz, korsan yazılım dağıtıcılarının eline geçebilir. Benzeri durum cep telefonlarındaki aplikasyonlarla ilgili de geçerli. Güvenilir olmayan internet sitelerinden ya da uygulama mağazalarından indirdiğiniz korsan yazılım, kişilerin veri güvenliğini ciddi ölçüde tehdit eder. Kişisel bilgileriniz, veri hırsızlarının eline geçebilir. Korsan yazılım kullanmak yerine, alternatif açık kaynaklı uygulamalar kullanılmalıdır."

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:34
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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