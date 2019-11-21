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Midelerinde eroin taşıyan 3 İranlıya hapis ve para cezası

DHA

ANTALYA Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve midelerinden toplamda 1531,78 gram eroin çıkan 3 İran vatandaşı, 13 ile 27 yıl arasında hapse mahkum edildi. Sanıklara, toplam 90 bin lira para cezası da verildi.

ANTALYA Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan ve midelerinden toplamda 1531,78 gram eroin çıkan 3 İran vatandaşı, 13 ile 27 yıl arasında hapse mahkum edildi. Sanıklara, toplam 90 bin lira para cezası da verildi.
Antalya Havalimanı'nı kullanarak çeşitli illerden ve ülkelerden gelen yolcular üzerinde yapılan risk analizlerine ilişkin istatistik çalışmalar yürüten Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Kapısı Narkotik Suçları Büro Amirliği ekipleri, İranlı Fadel Abdalzadehkhorramabadı ve Javad Alızadehkanımaranı'nın Türkiye'ye giriş çıkış sayısının fazlalığı ve kalma sürelerinin kısa olması nedeniyle teknik ve fiziki takip başlattı.
14 Haziran'da Van üzerinden Türkiye'ye giriş yapan, oradan da havayoluyla Antalya'ya gelen Fadel Abdalzadehkhorramabadı ve Javad Alızadehkanımaranı'nın, Muratpaşa ilçesinde bir otelde kaldıkları tespit edildi. Narkotik ekipleri, ikilinin bulunduğu otele baskın düzenledi. Otel odasında arama yapan polis, bir yatağın altında kapsüller içinde bir miktar eroin maddesi ele geçirdi.
MİDELERİNDE TAŞIMIŞLAR
Gözaltına alınan iki şüpheli, uyuşturucuyu kapsüller halinde yutarak midelerinde taşıdıklarını, dışkılama yoluyla vücutlarından çıkardıklarını söyledi. Bunun üzerine hastaneye götürülen ve röntgenleri çekilen şüphelilerin mide ve bağırsaklarında, kapsüller halinde uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüpheilerden Fadel Abdalzadehkhorramabadı'nın midesinden 59, Javad Alızadehkanımaranı'nın midesinden ise 72 kapsül çıkarıldı.
ÜÇÜNCÜ ŞÜPHELİNİN MİDESİNDEN 480 GRAM EROİN ÇIKTI
Şüpheliler ifadelerine, 15 Haziran'da İranlı Latıf Nıksıra'nın da yuttuğu uyuşturucuyu Van üzerinden Antalya'ya getireceği bilgisini verdi. Bu şüpheli de Antalya Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Latıf Nıksıra'nın da vücudundaki kapsüllerde toplam 480 gram eroin ele geçirildi. Midelerinde toplam 1531,78 gram eroin taşıyan 3 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' ve 'Eroin cinsinden uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan haklarında dava açılan 3 İranlı, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanıklardan Fadel Abdalzadehkhorramabadı ve Javad Alızadehkanımaranı'nın 'İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme', Latıf Nıksıra'nın ise 'Eroin cinsinden uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Son sözleri sorulan sanıklardan Fadel Abdalzadehkhorramabadı ve Javad Alızadehkanımaranı, ekonomik sıkıntı yaşadıklarını, paraya ihtiyaçları olmasından dolayı bu suçu işlediklerini, pişman olduklarını söyledi. Latıf Nıksıra ise hayatının en büyük yanlışını yaptığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Latıf Nıksıra'yı 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 27 yıl 6 ay hapis ve 60 bin TL cezaya çarptırırken, Fadel Abdalzadehkhorramabadı ile Javad Alızadehkanımaranı'ya da 'İştirak halinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' suçundan 13'er yıl 9'ar ay hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca her iki sanığı 30'ar bin TL para cezasına çarptırdı.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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