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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer’den AŞT açıklaması Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel ...

İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Şehir Tiyatroları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada "Yeni kabul edilen değişiklikle 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ve Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanması sağlanmıştır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Şehir Tiyatroları yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili yaptığı açıklamada “Yeni kabul edilen değişiklikle 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatroları’nın ve Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanması sağlanmıştır” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla Antalya Şehir Tiyatroları yönetmeliğinde yapılan değişikliği değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, “Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11.12.2015 tarihli 1181 sayılı kararı ile ilgili yürürlükte bulunan şehir tiyatrosu teşkilat ve çalışma yönetmeliğinde sadece iki maddede değişiklik yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

"Teknik Müdür de yönetim kurulunda olacak"
Birinci değişikliğin 7. maddede yönetim kurulunun oluşum şekliyle ilgili madde olduğunu ifade eden Tuncer, “Yönetim Kurulu beş kişiden oluşuyor. Mevcut halinde sanatkâr memurların gizli oyu ile seçeceği iki kişi öngörülmüşken; sahne yöneticisinin, yönetim kurulunda yer almamış olması, teknik olarak alınacak kararlarda bir eksiklik doğurduğundan, bu şekilde gizli oy ile seçilen iki kişiyi bir kişiye indirerek sahne yöneticisinin (teknik müdür) de yönetim kurulunda görev alması gerektiğinden değişiklik yapıldı” dedi.

"Muğlak ifade değiştirildi"
Yine 7. maddenin 2 G bendinde yapılan değişikliği anlatan Tuncer şunları söyledi; “Kurul gerekli görürse alınan bazı kararları başkanlık makamı onayına sunabilir şeklinde muğlak ve kesin olmayan bir ifade ile düzenleme vardı. Bu düzenlemeyi şeffaf ve hesap verebilir bir idare anlayışı ile turne programları ve bütçe ile ilgili kararların başkanlık makamının onayına sunulmasına ilişkin net bir ifade ile değişiklik yapıldı. Bu şekilde muğlak ve belirsiz ifadeler ortadan kaldırılmış oldu.”

"Kısıtlama ortadan kalktı"
AŞT Yönetmeliğinde yapılan ikinci değişikliğin 23. Maddedeki Genel Sanat Yönetmeninin belirlenmesiyle ilgili olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Cansel Tuncer şu açıklamayı yaptı; “Burada Genel Sanat Yönetmeni olarak atanabilmek için kurum içinden seçim şartı ve görev alma tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl kesintisiz çalışma şartları öngörülmekteydi. Bu hali ile atama yapılabilmesi için bir kısıtlama söz konusu olduğu gibi ulusal ve uluslararası sanatçılarla çalışma şansını tamamen ortadan kaldıran bir madde idi. Çünkü atama tarihinden itibaren geriye dönük beş yıl belediyede çalışma şartı aranıyordu. Bu madde şu şekilde değiştirildi. Genel Sanat Yönetmeni devlet memurlarına atanacaklarda aranan genel şartları taşıyan, tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı, çevirmen, öğretim üyesi ve ya öğretim görevlisi olan kişiler arasından önceki yönetmelikte olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanır şeklinde bir düzenleme getirilmiştir”.

"3 yılda yeni yetişkin oyunu sergilenmedi"
Tuncer, yeni kabul edilen değişiklikle 105 yıldır aralıksız perdelerini açan İstanbul Şehir Tiyatrolarının ve Eskişehir, Kocaeli gibi katma bütçeli şehir tiyatrolarının Genel Sanat Yönetmeni belirleme maddesinin aynen uygulanmasının sağlandığının altını çizdi. Antalya Şehir Tiyatrosu’nun 2019 yılı bütçesinin 3.809.500 TL olduğunu, 2019 yılı içinde maliyeti sadece 14.000 TL olan yeni bir çocuk oyunu sahneye konulduğunu dile getiren Tuncer, “2018 yılı bütçesi 3.716.000 TL olmasına rağmen yine sadece 37.000 TL maliyetinde yeni bir çocuk oyunu sergilenebilmiş, son üç yılda yeni bir yetişkin oyunu sahneye konulamamıştır. 2017 yılında 19 ilçemizden sadece 4 ilçemizde; 2018 yılında da 5 ilçemizde oyun sergilenmiştir” dedi.

"Denetlenebilir değildi"
Tuncer, “Dosyaları incelediğinde denetlenebilir ve güvenilir bir şekilde yönetilmediğini tespit etmemizden dolayı ve Genel Sanat yönetmeni Mehmet Özgür yönetmelikte öngörülen 5 yıllık aralıksız çalışma şartını taşımadığı tespit edilerek sanat yönetmenliği görevinden alınmış olup sözleşmeli sanatçı olarak halen Antalya Şehir Tiyatrolarında görev yapmaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

"İstihdam şekilleri yanlıştı"
Tuncer, Antalya Şehir Tiyatrosunda iş akitlerine son verilen personel ile ilgili olaraksa şunları söyledi; “Şehir tiyatromuzda 77 personel çalışmaktadır. 8’de hizmet alımı yapılmaktaydı. Saat ücretli olarak çalıştırılması yasal olarak mümkün olmadığı Teftiş Kurulu raporumuzla tespit edilen 39 saat ücretli çalıştırılan müzisyen ve oyuncuların iş akitleri, istihdam şekillerinin doğru olmaması sebebiyle sonlandırıldı. 8 tane hizmet alımı onaylanmadı. Bu hizmet alımlarından örneğin bir tanesi şehir dışından getirilen bir perukacıya ait bir hizmet alımıdır. Antalya Devlet Opera Balesi ya da Devlet Tiyatrosu varken ve bu kurumların kadrolarında profesyonel perukacıları mevcut iken şehir dışından konaklama ve uçak hizmeti alınarak ayrıca yıllık 70.000 TL’yi aşan bir masraf yapılmasını doğru bulmadığımız için onaylanmamıştır.”
Tuncer ayrıca iş akitleri Teftiş Kurulu raporu uyarınca sonlandırılan müzisyen ve oyuncuların Genel Sanat Yönetmeninin belirlenmesinden sonra bağımsız jüri yönetiminde açılacak sınava katılabileceğini, kazanmaları halinde tekrar Antalya Şehir Tiyatrosu’nda mevzuata uygun bir şekilde istihdam edilebileceğini ifade etti.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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