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Bahçe Bitkileri Öğrencileri sebzeleri kendileri üretiyorlar

İHA

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri uygulama derslerinde sebzeleri üretip satışa gönderiyorlar.

Bahçe Bitkileri Öğrencileri sebzeleri kendileri üretiyorlar

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencileri uygulama derslerinde sebzeleri üretip satışa gönderiyorlar.
Sebze Yetiştiriciliği ve Islahı alanında görev yapan Prof. Dr. A.Naci Onus, Prof. Dr. Ersin Polat ve Doç. Dr. Halil Demir tarafından verilen sebze yetiştiriciliği dersleri kapsamında yapılan arazi uygulamalarında farklı sebze türleri yetiştirilip öğrencilere uygulama yaptırılıyor. Yaptığı açıklamada tohum ekiminden hasat aşamasına kadar her türlü işlemin öğrenciler tarafından yapıldığını belirten Doç.Dr. Halil Demir "Fakültemiz Bahçe Bitkileri Bölümünü seçen öğrencilerimiz çok şanslılar. Onları meslek yaşamlarına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Sebzeler üzerine çalışan bizler uygulama derslerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı eğitimöğretim yılının başından sonuna kadar sebzecilik uygulamalarını teorik derslerle birlikte yürütüyoruz. Sebze derslerinde toprağa değmeyen öğrencimiz yoktur" dedi.
Öğrencilerin de uygulamalı eğitim içinde olmaktan memnun olduğunu söyleyen Demir, "Bölümümüz üçüncü ve son sınıf öğrencileri, sebzelerin tohum ekiminden hasada ve oradan satışa sunma aşamasına kadar bütün işlemlerini kendileri yapıyorlar. Zaman geliyor ot alıyorlar, ellerinde makasla budama ve hasat yapıyorlar. Karşılaştıkları hastalık ve zararlıları tanıyıp mücadele etmesini uygulamalı görüyorlar. Üretilen sebzeleri de fakültemiz satış kantinine gönderiyoruz. Kısacası bizzat üretimin içerisinde bulunarak yetişiyorlar" ifadelerinde bulundu.
Üretilen sebzelerin hasatından sonra öğretim üyeleri ve öğrenciler hatıra resmi çektirdiler.

ANTALYA

21 Kasım 2019 Perşembe

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