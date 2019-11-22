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2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı SGK'dan aldığı belgede işten ...

İHA

Antalya'da 2 çocuk annesi Hanife Kara, asgari ücretle çalıştığı iş yerinden, maaşını gecikmeli almasının yanı sıra, hakarete maruz kaldığı iddiasıyla istifa dilekçesini verdi. Kara, kadın işverenin işten çıkış nedenini 'Yüz kızartıcı suçlar' olarak bilinen 29'uncu madde göstermesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. 29'uncu madde sebebiyle kalan 2 bin lirasını da alamayan ve tazminatsız çıkışı verilen kadın başka iş başvurusu da yapamadı. Emekli kadın hem hakarete maruz kalıp mobbing uygulandığı, hem de yüz kızartıcı suçtan tazminatsız çıkışı verilmesi sebebiyle konuyu yargıya taşıdı.

2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı SGK'dan aldığı belgede işten çıkartılma sebebinde 29'uncu maddeyi görünce şoke oldu, soluğu mahkemede aldı Kadın işverenden kadın çalışana mobbing iddiası mahkemeye taşındı

Antalya'da 2 çocuk annesi Hanife Kara, asgari ücretle çalıştığı iş yerinden, maaşını gecikmeli almasının yanı sıra, hakarete maruz kaldığı iddiasıyla istifa dilekçesini verdi. Kara, kadın işverenin işten çıkış nedenini 'Yüz kızartıcı suçlar' olarak bilinen 29'uncu madde göstermesi üzerine neye uğradığını şaşırdı. 29'uncu madde sebebiyle kalan 2 bin lirasını da alamayan ve tazminatsız çıkışı verilen kadın başka iş başvurusu da yapamadı. Emekli kadın hem hakarete maruz kalıp mobbing uygulandığı, hem de yüz kızartıcı suçtan tazminatsız çıkışı verilmesi sebebiyle konuyu yargıya taşıdı.
Antalya'da eşinden ayrı yaşayan 47 yaşındaki 2 çocuk annesi Hanife Kara, birkaç yıl önce emekli oldu. Muhasebecilik yapan Kara, emekli maaşı geçinebilmesi için yetersiz kalınca iş aramaya başladı. Mesleğiyle ilgili iş bulamayan Kara, internetteki bir iş ilanı sitesi üzerinden gayrimenkul danışmanlığı ofisine mutfak personeli olarak asgari ücretle işe başladı. 10 gün bu bölümde çalışan Hanife Kara, daha sonra asistanlık bölümüne geçti. 2 ay burada çalışan, maaşını gecikmeli alan Kara, kadın işverenin 'Sen kimsin, kaç kuruşluk adamsın, ben seni buraya niye oturttum ki' gibi hakaretlerine de maruz kalınca işi bırakacağını bir dilekçe ile günler öncesinden iletti. İçeride 2 bin lira maaşı kalan Kara, SGK'ya gittiğinde aldığı bir belgede işten çıkarılış nedeni olarak 29'uncu maddeyi gördü. Kara, araştırmalarında o maddenin alt maddelerinde ise iş yerinde ahlaksızlık , insanlara cinsel tacizde bulunma, hoş olmayan ahlaki hareketler gibi anlamlar içerdiğini gördü. Haklarını alamayan Kara, birde işten çıkarılma nedeni olarak yüz kızartıcı neden gösterilince neye uğradığını şaşırdı. 2 bin liralık alacağını bir kenara bırakan Hanife Kara, uğradığı haksızlık karşısında konuyu yargıya taşıdı.

"Ailemi geçindirmek zorundayım"
2 çocuk annesi 47 yaşındaki Hanife Kara, ailesinin geçimini kendi imkanlarıyla sağlamaya çalışan bir anne olduğunu dile getirdi. Aldığı bin 300 lira emekli maaşıyla geçinemediğini ve ek işlerde çalışmak zorunda kaldığını anlatan Kara, “Bir iş ilanı sitesi üzerinden yapılan işe mutfak elemanı olarak girdim. 10 gün boyunca mutfak bölümünde çalıştım. Asistanlardan biri ayrılınca, muhasebeci olduğumu ve o görevde çalışabileceğimi söyledim. Onlarda bu önerimi kabul etti. Masa başı asistan olarak işime devam ettim” dedi.
Ancak kısa süre sonra kadın işvereninin kendisine kötü davranmaya başladığını söyleyen Hanife Kara, “Beni aşağılamaya, hor görmeye başladı, mobbing uyguladı. İşe başladığım günden bu yana doğru dürüst maaş alamayınca, işten ayrılmak zorunda kaldım. İki çocuğum var ve onlara bakmak için gelire ihtiyacım var. İstifa dilekçemi günler önceden iş yerime teslim ettim” diye konuştu.

"Hakarete maruz kaldım"
Kadın iş yeri sahibinin, "Sen kimsin, kaç kuruşluk adamsın, ben seni buraya niye oturttum ki" gibi hakaretlerine maruz kaldığını ileri süren Kara, yanlış yapsa da yapmasa da hep bir hakarete maruz kaldığını iddia etti.
Müşterilerin önünde dahi kadının, personeline hakaret ettiğini iddia eden Kara, “Sürekli aşağılanıyoruz. Bu hakaretleri yapan benim hemcinsim. Kadınlara düzgün davranılmasını kendisinin daha iyi bilmesi gerekir. Bu saldırılar karşısında psikolojim bozuldu. Yaşadıklarımdan dolayı işten çıktım. Yazılı verdiğim dilekçe kabul görmemiş. Benim hiçbir hakkımın olmadığını 29’uncu maddeden çıkarıldığımı SGK’ya gidip evrakımı aldığımda öğrendim” diye konuştu.

"Öğrendiğimde şok oldum"
29’uncu maddenin içeriğini okuduğunda büyük şok yaşadığının altını çizen Kara, “O maddede, o iş yerinde ahlaksızlık yaptığımı, insanlara cinsel tacizde bulunduğumu, hoş olmayan ahlaki hareketler yaptığıma dair çıkarıldığımı öğrendim. Zaten geçimimi sağlayamazken, birde bu şekilde ahlaksızlıkla işten çıkarıldığımı ve hak iddia edemediğimi öğrendim” dedi.

"İş çıkış sebebimi ispat etsin"
Kara, yaşadıklarının ardından savcılığa gidip suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi. Yüz kızartıcı bir suçla ithaf edildiği için hiçbir işverenin kendisine iş vermeyeceğini dile getiren Kara, “Alacağım 2 bin liradan vazgeçtim, bu 29’uncu maddeden mağduriyetim var. İş çıkış sebebimi ispat etsin. Maneviyatımızı bozmasına hakkı yoktu. Alt maddeleri yazabilirdi. Bütün haklarımı aldığı gibi yeni işlere girmemin önünde de engel var. Hangi işte çalışabilirim. Mahkemede 29’uncu maddeye göre işten çıkardığını ispatlasınlar” ifadelerine yer verdi.
Hanife Kara, dosyanın halen arabulucuda olduğunu, anlaşma sağlanamaması durumunda hakkını mahkemede arayacağını ve mahkeme sürecinde kadın avukatlardan, kadın derneklerinden kendisine destek vermelerini, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

ANTALYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
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