Hemşirelerden ‘Basınç Yarasını Bakımla Önleyelim’ Sempozyumu

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile ‘21 Kasım Basınç Yaralarını Durdurma Günü’ etkinlikleri kapsamında “Yara Bakım Sempozyumu” düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonunda Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker ve Hemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen sempozyuma öğretim üyeleri, sağlık çalışanları ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

“Basınç Yarasını Bakımla Önleyelim” temasıyla gerçekleştirilen sempozyumda Yara ve Ostomi Uzm. Hem. Zehra Esin Gencer tarafından ‘Basınç Yarasına Güncel Yaklaşımlar, Yara ve Ostomi’, Yara ve Ostomi Uzm. Hem. Derya Çelik tarafından ‘Basınç Yarasının Evrelendirilmesi, Tedavisi, Yara ve Ostomi’, Uzm. Hem. Hava Kara tarafından ‘Basınç Yaralarının Önlenmesi ve Kanıta Dayalı Uygulamalar’ konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumda, hemşirelik bakımının en önemli kalite göstergelerinden biri olan, dünyada sorun olmaya devam eden basınç yaralarının önlenmesinin tüm hemşirelerin birincil hedefi olması gerektiği ifade edildi. Türkiye’de her yıl yaklaşık 308 bin hastada basınç yarası görüldüğü ve ülkemize olan yaklaşık maliyetinin 1,5 milyar doların üzerinde olabileceğinin öngörüldüğünü belirten uzmanlar, basınç yarası önleyici faaliyetlerin ve farkındalık eğitimlerinin arttırılmasının hasta bakım kalitesini arttırmada, hastanın hastanede yatış süresinin kısaltılmasında ve bakım maliyetlerinin azaltılmasında önemli olduğunu vurguladı.

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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