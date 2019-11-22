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Antalya turizminde '15 milyon' rekoru

DHA

TURİZMİN başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 15 milyon turist sayısını aştı. 20 Kasım itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi kapsamında olmak üzere, 15 milyon 567 bin turist geldi.

TURİZMİN başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 15 milyon turist sayısını aştı. 20 Kasım itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları dış hatlardan 14 milyon 912 bin, çoğunluğu İstanbul üzerinden transit 600 bin, 55 bine yakını da kruvaziyer turizmi kapsamında olmak üzere, 15 milyon 567 bin turist geldi.
Turizmde dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırladı. Bu yıl ise tarihinde ilk kez 14 milyon rakamına ekim ayında ulaşan Antalya, kasım ayı verilerine göre tarihinde ilk kez 15 milyon turist sayısını geride bıraktı.
İKİ HAVALİMANINA 14.9 MİLYON TURİST İNDİ
Sektörün birçok ilke imza attığı 2019'da Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 20 Kasım itibarıyla Antalya Havalimanı'na 14 milyon 612 bin 1 turist indi. Kentin sahip olduğu ikinci havalimanı Gazipaşa'ya ise aynı tarihte gelen turist sayısı 300 bin 924 olarak kaydedildi. İki havalimanına inen toplam turist sayısı 14 milyon 912 bin 925 oldu. Kasım ayı sonunda iki havalimanı dış hatlar terminalleri üzerinden gelen toplam turist sayısının 15 milyonu aşması bekleniyor.
TRANSİT TURİST SAYISI 600 BİNE ULAŞTI 
Turistlerin önemli bölümünün tur operatörlerine ait charter uçaklarla geldiği Antalya'ya, tarifeli seferlerle de önemli sayıda ziyaretçi geliyor. Direkt uçuş olmayan dünyanın birçok kentinden tatilci, direkt uçuşların bulunduğu İstanbul üzerinden Antalya'ya geliyor. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, dış hatlardan İstanbul'a giriş yapan ve aktarmalı iç hatlar seferiyle Antalya'ya gelen transit turist sayısı ise 600 bini aştı. Özellikle charter uçuşların azaldığı kış aylarında artan transit yolcular, İstanbul üzerinden Antalya'ya gelmeye devam ediyor.
DENİZDEN 55 BİN TURİST
Bu yıl turizmde yabancı turist sayısı olarak 16 milyon hedefinin ortaya konulduğu Antalya'ya, Konyaaltı, Alanya, Kemer, Kaş, Finike gibi ilçelerdeki kruvaziyer limanlar aracılığıyla da yaklaşık 55 bin turist giriş yaptı. Antalya, 20 Kasım itibarıyla deniz ve havayoluyla gelen toplam 15 milyon 567 bin tatilci sayısına ulaştı.
RUSLAR 5.5 MİLYONA YAKLAŞTI
Antalya'ya gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımına bakıldığında ise 1 Ocak31 Ekim tarihleri arasında 5 milyon 414 bin turist sayısıyla Rusya Federasyonu ilk sırada yer aldı. Geçen yıl aynı dönemde 4.6 milyon Rus turistin geldiği kentte, bu yıl yüzde 16'lık artış yaşandı. Rus turistlerin toplamdaki payı ise yüzde 38'i aştı.
ALMANYA GERİ DÖNDÜ
Son yıllarda ciddi oranda kaybın yaşandığı Antalya'nın en büyük iki pazarından biri olan Almanya'dan ise 2019'da ciddi geri dönüş sağlandı. 10 aylık dönemde Alman turist sayısı geçen seneye göre yüzde 16 artışla, 2 milyon 508 bine yükseldi. Almanların toplamdaki payı ise yüzde 18'e yaklaştı.
UKRAYNA VE İNGİLTERE
En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında üçüncü olan Ukrayna'dan ise geçen seneye göre yüzde 12.5'lik artışla 799 bin turist geldi. Ukrayna'nın toplamdaki payı ise yüzde 5.6 oldu. Dördüncü sırada ise geçen seneye göre yüzde 11.5'lik artışla 686 bin turistin geldiği İngiltere yer alıyor. İngiltere ise toplamda yüzde 4.8'lik paya sahip oldu.
100 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Sıralamada en çok turistin geldiği ve 100 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle:
"Polonya yüzde 39 artış, 535 bin kişi. Hollanda yüzde 10 artış, 424 bin kişi. Romanya yüzde 30 artış, 249 bin kişi. Kazakistan yüzde 5 düşüş, 231 bin kişi. Çek Cumhuriyeti yüzde 38 artış, 226 bin kişi. İsveç yüzde 32 artış, 204 bin kişi. Belçika yüzde 7 artış, 191 bin kişi. Danimarka yüzde 4 artış, 188 bin kişi. İsrail yüzde 12 artış, 176 bin kişi. Litvanya yüzde 16 artış, 175 bin kişi. Slovakya yüzde 40 artış, 168 bin kişi. Beyaz Rusya yüzde 2 artış, 164 bin kişi. Norveç yüzde 62 artış, 141 bin kişi. Fransa yüzde 42 artış, 128 bin kişi. İsviçre yüzde 20 artış, 125 bin kişi. Avusturya yüzde 40 artış, 113 bin kişi.

ANTALYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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