(ÖZEL) Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın

- İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı sporcusu 44 yaşındaki Zeki Çalışkan, spor kariyerinde elde ettiği Türkiye şampiyonluğu, olimpiyat ve Avrupa ikinciliği başarılarına dünya ve olimpiyat şampiyonluğu da eklemek istiyor.

Trabzon'da yaşayan doğuştan işitme engelli Zeki Çalışkan, çocukluğunda ailesinin yönlendirmesiyle tekvandoya başladı. Uzun yıllar tekvando müsabakalarına katılan Çalışkan, işitme engeli nedeniyle ilk başlarda başarı elde edemedi. Tekvando tutkusuyla çalışmalarını sürdüren ve 10 yıl önce İşitme Engelli Tekvando Milli Takımı'na seçilen Zeki Çalışkan, Türkiye şampiyonluğu kazandı. Çalışkan, 2012'de Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda 5'inci oldu. 2013'te Bulgaristan'da, 2017'de de Samsun'da İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Zeki Çalışkan, özel sektördeki çalışma hayatına emekli olması nedeniyle son verdi.

Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da ikincilik elde eden Zeki Çalışkan, gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başladı. 2021'de gerçekleştirilecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na da hazırlanan Çalışkan, "Çocukluğumdan itibaren tekvandoya yapıyorum. Özel sektörde çalıştım, emekli oldum. Tek hayalim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Şampiyonluk kazanmak benim milli davam" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zeki Çalışkan'ın antrenman yaparken görüntüsü

Zeki Çalışkan'ın açıklamaları

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:10

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