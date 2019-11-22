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YORUM KURALLARINI OKUDUM

(ÖZEL) Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European Tour'da oynamak

DHA

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 13 yıldır amatör golf oynayan milli sporcu Taner Yamaç (20), profesyonel kategoride, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde düzenlenen European Tour'a (Avrupa Turu) katılan ilk Türk olmak istediğini söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 13 yıldır amatör golf oynayan milli sporcu Taner Yamaç (20), profesyonel kategoride, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı çeşitli ülkelerde düzenlenen European Tour'a (Avrupa Turu) katılan ilk Türk olmak istediğini söyledi.
Serik ilçesinde doğup büyüyen Taner Yamaç, golf eğitmeni olan kuzeninin tavsiyesiyle başladığı golfte bugün önemli başarılar elde eden bir sporcu haline geldi. National Golf Akademisi'nde başladığı branşta National Golf Kulübü'nün amatör sporcusu olarak A Milli Takım formasını giymeye hak kazanan Yamaç, dünyanın en önemli golf organizasyonları arasında olan European Tour kapsamındaki Turkish Airlines Open'da da oynadı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki golf sahalarında oynanan Turkish Airlines Open'da özel izinle 3 yıldır sahaya çıkan Taner Yamaç, en büyük hedefinin profesyonel olmak ve European Tour'un tüm organizasyonlarına katılmak olduğunu söyledi.
"ÜNLÜ GOLFÇÜLERLE OYNAMAK AYRI BİR DUYGU"
Milli golfçü Taner Yamaç, "13 yıldır golf oynuyorum. A Milli Takım sporcusuyum. Kuzenim golf hocasıydı. Onun tavsiyesiyle golfe başladım. Daha sonra National Golf Kulübü'nde başlatılan projeye dahil oldum. Civar köylerdeki ve yetiştirme yurtlarındaki geliri düşük ailelerin, golf sahasında çalışan personellerin çocukları için başlatılan bir proje. O proje kapsamında golf sporuna başladım. Hedefim geçen hafta oynanan Turkish Airlines Open ve European Tour'da sürekli oynamak. Oranın kartını almak. Üçüncü defa turnuvada oynadım. Heyecanlıydım. Bu yıl tek Türk olduğum için üzerimde baskı vardı. Ama turnuvanın üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Turnuvada ünlü golfçülerle oynamak ayrı bir duygu. Hepsi yılların en iyi oyuncuları. Dünyanın en iyi oyuncuları. Onlarla birlikte oynamak ve birlikte olmak keyifliydi" dedi.
"BİR TÜRK'ÜN DE YAPABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERECEĞİM"
Europen Tour'da oynamak için sürekli çalışması gerektiğini vurgulayan Taner Yamaç, "Yemene, içmene özen göstermek zorundasın. Bundan sonra iyi bir planlamayla yapılabilir, çok da zor değil. Türkiye'de şu anda Europen Tour'da oynayan başka oyuncu yok. İnşallah ben ilk olacağım. Çevremizdeki insanlar 'yapamazsın' diyorlar ama bir Türk'ün de yapabileceğini herkese göstereceğim. Bana en büyük desteği Golf Federasyonu Bölge Antrenörü ve National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara sağlıyor. Federasyonun düzenlediği turnuvalara katılıyorum. Gelecek sene Hong Kong'da Dünya Golf Şampiyonası'na katılmayı hedefliyorum. Her ülkeden 3 kişi katılacak. Bunun biri de ben olmak istiyorum. Bu yıl Polonya'da düzenlenen turnuvada bireysel birincisi oldum, Avrupa Bireysel Takım Şampiyonası'nda. Onun dışında 7 kez Europen Challange Turu'na katıldım. Avrupa Amatör Şampiyonası'nda ve Türkiye Amatör Şampiyonası'nda oynadım" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Taner Yamaç ile röportaj
Taner Yamaç'ın golf sahasında çalışması
Taner Yamaç antrenman yaparken

ANTALYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
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