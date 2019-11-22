'Bu adamı kim öldürdü, kendi kendini mi vurdu'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Bu adamı kim öldürdü, kendi kendini mi vurdu'

DHA

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Zeki Yıldırım'ı (28) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanıktan Yusuf Kabak (19), ilk duruşmadaki savunmasında, "Maktul düşünce sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Yerden kalkmaya çalışırken göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Diğer sanıklar 'Ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı kim öldürdü? Kendi kendini mi vurdu?" diye konuştu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Hüseyin Zeki Yıldırım'ı (28) öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 3 sanıktan Yusuf Kabak (19), ilk duruşmadaki savunmasında, "Maktul düşünce sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Yerden kalkmaya çalışırken göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Diğer sanıklar 'Ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı kim öldürdü? Kendi kendini mi vurdu?" diye konuştu.
Manavgat'ın Kızılot Mahallesi'nde geçen 17 Mayıs günü Hüseyin Zeki Yıldırım ile Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç (20) ve Mehmet Polat (19) bir marketin önünde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Hüseyin Zeki Yıldırım, 4 bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
'Kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle haklarında dava açılan Yusuf Kabak, Fatih Gırgıç ve Mehmet Polat'ın yargılanmasına Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. 
'İNDİRİN ŞUNU' DEDİ
Geniş güvenlik önlemi alınan duruşmada sanık Fatih Gırgıç, savunmasında, 2 arkadaşıyla aynı otelde çalıştıklarını, iş çıkışı sahile gittiklerini söyledi. Çakmak almak için markete gittiklerini kaydeden Gırgıç, sanıklardan Yusuf Kabak'ın marketten çıkan Hüseyin Zeki Yıldırım'dan sigara yakmak için ateş istediğini, maktulün kendilerine küfrettiğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Market işletmecisinin araya girdiğini anlatan Gırgıç, "Bir süre sonra Hüseyin Zeki Yıldırım yine küfür etti. Önce Yusuf'a, 'Hayırdır, beni mi vuracaksın?' diyerek, saldırdı. Ayırmak için araya girdiğimde bana vurmaya başladı. Yere düştüm. Yusuf'un 'İndirin şunu' dediğini duydum. Bu sırada adam bıçaklanmış" dedi.
KANLI TİŞÖRTÜNÜ ÇÖPE ATTI
Olay yerinden kaçarak kaldıkları lojmana gittiklerini ifade eden Gırgıç, "Yusuf'un üzerindeki tişörtte kan vardı. 'Ne oldu?' dediğimde bana 'Lojmanda konuşuruz' dedi. Daha sonra Yusuf tişörtü çöpe attı. Lavaboda ellerini ve ayaklarını yıkadı. Lavaboda kan lekesi gördüm. Ardından odama çıktım. Bir süre sonra jandarmalar geldi ve bizi aldı" diye konuştu.
'BIÇAKLANMA ANINI GÖRMEDİM'
Sanık Mehmet Polat da "Marketin merdivenlerinden çıkarken maktulle karşılaştım. Yusuf ateş isteyince ona küfretmiş. Tartışma yaşandı. Marketçiyle birlikte yanlarına gittim, bu sırada Yusuf ve Fatih maktulden özür diledi. Marketçi, maktulü gönderdi. Ben markete girip, çakmak aldım. Bu sırada marketçi, adamın sıkıntılı olduğunu söyledi. Dışarı çıktığımda maktul ve arkadaşlarımın tartıştığını gördüm. Yanlarına gittiğimde maktul bana yöneldi ancak yere düştü. Ben maktule hiç vurmadım o da bana vurmadı. Bıçaklanma anını görmedim. Daha sonra kaçtık. Yusuf'un tişörtünde kan olduğunu gördüm" dedi.
ÇALIŞTIKLARI OTELDEN MEYVE ÇALMIŞLAR
Sanık Yusuf Kabak ise ifadesinde, diğer sanıkların aynı mahalleden arkadaşı olduklarını, ikisiyle de olaydan 8 gün önce tanıştığını, cinayeti üzerine yıkmaya çalıştıklarını öne sürdü. Olay gecesi çalıştıkları otelden meyve çalarak, sahile gittiklerini belirten Kabak, maktulün Fatih Gırgıç'a yumruk attığını iddia etti.
'BU ADAM KENDİ KENDİNİ Mİ ÖLDÜRDÜ'
Yusuf Kabak şunları söyledi:
"Mehmet, Fatih ve ben yan yanaydık. Bıçaklanma anını görmedim. Fatih'le boğuşuyordu. İkisi birlikte yere düştü. Adam yere düşünce, maktulün sırtındaki bıçağın sapını gördüm. Fatih yerdeki adama tekme atıyordu. Bu sırada yerden kalkmaya çalışan adamın göğsünden oluk oluk kan akıyordu. Ben ona vurmadım, o da bana vurmadı. Ben ayırmak için sarıldım, bu sırada tişörtüme kan bulaştı. Mehmet bana nezarette, bıçağı Fatih'in elinde gördüğünü, bunu huzurunuzda anlatacağını söyledi ama burada farklı şeyler söyledi. Bunlar, 'ben vurmadım' diyor. Ben de vurmadım. Bu adamı 'kim öldürdü?' 'Kendi kendini mi vurdu'. Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesini ve olayla ilgili tanıkların dinlenmesini istiyorum."
MAKTUL YERE DÜŞÜNCE 3'Ü BİRDEN TEKMELEDİ
Tanık olarak dinlenen market sahibi Hasan Doğmuş ise işyerinin üzerini bir otele lojman olarak kiraya verdiğini belirterek, ölen Hüseyin Zeki Yıldırım'ın olay gecesi işyerine gelip alışveriş yaptığını, yolda birkaç kişinin önünü kestiğini, bu kişilerin lojmanda olup olmadığını sorduğunu söyledi. Daha sonra maktulün marketten çıktığını, marketin önünde karşılaştığı sanıklarla tartışmaya başladığını anlatan Hasan Doğmuş, "Maktulü uzaklaştırdım. Bir süre sonra yeniden tartışmaya başladılar. Üç kişi ölen çocuğa vuruyordu, arbede vardı. Maktul yere düşünce üçü birden tekmeledi. Marketten birkaç kişi çıktık. Bizi kalabalık görünce kaçtılar. Adam bize doğru gelirken yere düştü. Sırtındaki bıçağı o zaman gördüm. Hemen 112'yi aradım" dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

ANTALYA

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoru
YEREL HABERLER Kick boksta federasyon tarihinin madalya rekoru
Antalya'da yaşayan Ruslar falezleri temizledi
YEREL HABERLER Antalya'da yaşayan Ruslar falezleri temizledi
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damadın cezası onandı
YEREL HABERLER Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damadın ...
(ÖZEL) Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European Tour'da oynamak
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli golfçü Taner Yamaç'ın hedefi European ...
Öğretmenler korosundan meslektaşlarına konser
YEREL HABERLER Öğretmenler korosundan meslektaşlarına konser
(ÖZEL) Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın
YEREL HABERLER (ÖZEL) Emekli şampiyonun hayali olimpiyatta altın
Antalya turizminde '15 milyon' rekoru
YEREL HABERLER Antalya turizminde '15 milyon' rekoru
Vali Karaloğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu'ndan Öğretmenler Günü mesajı
Hemşirelerden ‘Basınç Yarasını Bakımla Önleyelim’ Sempozyumu
YEREL HABERLER Hemşirelerden ‘Basınç Yarasını Bakımla Önleyelim’ ...
Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü güldürdü Üretici, kilosunu 3,5 liradan satıyor, dönümünde 40 bin lira gelir bekliyor
YEREL HABERLER Dikenli salatalık pazarı üreticinin yüzünü ...
2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini öğrenince şoka uğradı SGK'dan aldığı belgede işten çıkartılma sebebinde 29'uncu maddeyi görünce şoke oldu, soluğu mahkemede aldı Kadın işverenden kadın çalışana mobbing iddiası mahkemeye taşındı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi kadın, işten çıkartılma sebebini ...
Ahmet Mekin, tüm organlarını bağışladı
YEREL HABERLER Ahmet Mekin, tüm organlarını bağışladı
Başkan Esen: “Çocuklarımıza daha güzel bir dünya kurmak istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Çocuklarımıza daha güzel bir dünya ...
BATEM'de bal kabağı reçeli yapımına başlandı
YEREL HABERLER BATEM'de bal kabağı reçeli yapımına başlandı
Diyanet Başkanı Erbaş: “Aile, sadece maddi bir beraberlik değildir”
YEREL HABERLER Diyanet Başkanı Erbaş: “Aile, sadece maddi bir ...
Bahçe Bitkileri Öğrencileri sebzeleri kendileri üretiyorlar
YEREL HABERLER Bahçe Bitkileri Öğrencileri sebzeleri kendileri ...
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer’den AŞT açıklaması Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer: “Yönetmelikteki muğlak ve belirsiz ifadeler ortadan kaldırıldı”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tuncer’den AŞT ...
Erol Bulut: Hedefimiz Göztepe maçından üç puan almak
YEREL HABERLER Erol Bulut: Hedefimiz Göztepe maçından üç puan almak
Erol Bulut: “Hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak” Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Hedefimiz Göztepe maçından 3 puan ...
İşten çıkarılan kadının '29' kod mağduriyeti
YEREL HABERLER İşten çıkarılan kadının '29' kod mağduriyeti
Manavgat Belediyesi ana caddelerde hizmet seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi ana caddelerde hizmet ...
İngiliz turistleri taşıyan gemi Alanya'da
YEREL HABERLER İngiliz turistleri taşıyan gemi Alanya'da
4 Korelinin öldüğü kazada 'hatalı yol ve kavşak' iddiası
YEREL HABERLER 4 Korelinin öldüğü kazada 'hatalı yol ve kavşak' ...
Ejder meyveli lokum ve tarhana yaptı
YEREL HABERLER Ejder meyveli lokum ve tarhana yaptı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X