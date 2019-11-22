Kemer yaylalarına bırakılan köpekler ölüm kalım mücadelesi veriyor Köpek ölülerinin de bulunduğu bölgede hayvanlara vatandaşlar sahip çıkmaya çalışıyor

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’ne iddiaya göre “Mavi tenteli” bir kamyonetle getirilip bırakılan çok sayıda köpek açlıkla, soğukla, hastalıkla mücadele edip yaşam savaşı veriyor. Bölgede köpek ölüleri de dikkat çekiyor.

Köpeklerin birçoğunda zehirlenme belirtisi olabilecek titreme görülmesi, orman içinde çok sayıda köpek ölüsünün bulunması, köpeklerin zehirlenmiş olabileceği iddialarını da beraberinde getirdi.

Kemer ilçesine bir başka belediye tarafından getirilip terk edildiği iddia edilen köpeklerin bir kısmının, Kemer Belediyesi hayvan barınağı görevlileri tarafından alındığının belirtilmesine rağmen Ovacık çevresinde hala çok sayıda başıboş köpek bulunuyor. Hayvanseverler ise terk edilmiş köpeklere yardımcı olmaya çalışıyor. Kimi yoldan geçerken ekmek veriyor, kimi arka bahçesinde beslemeye çalışıyor. Köpekleri besleyen vatandaşlardan Nuri Dinçer, “Bunları her taraftan kovuyorlar. Kimi hoşt diyor kimi pist diyor. Oysa insanların yediği rızık bunların sayesindedir. Bizim yediğimiz rızık aslında onlarındır. Ben bunu insanlara anlatıyorum, anlamıyorlar” şeklinde konuştu.

Ercan Caner ise “Bir aya yakın süredir çok sayıda köpek bırakıldı. En az 50 köpek var. Yaylada da şu an kimse yok, kimse bakmıyor. Bu hayvanlar yemek vermek için durduğunuzda bile kaçıyor” dedi.

Kenan Sağdıç isimli vatandaş ise hayvanların son derece evcil olduklarını belirterek, “Bunlar evde yaşamış belli. İnsanın elinden ekmek alışından bile anlaşılıyor” diye konuştu.

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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