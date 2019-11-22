Antalya Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetin önlenmesi çalışmaları

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık çalışması yaptı. “Bir telefon hayatınızı kurtarabilir” sloganıyla açık hava reklamlarında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı telefonları tanıtılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, artan kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda büyük bir duyarlılık göstererek, geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye’de bir ilke imza atmış ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile “acil yardım hattı işbirliği” protokolünü imzalamıştı.



Kadınlar akşam evlerine kadar bırakılıyor

Protokol çerçevesinde kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, kadınların akşam geç saatlerde otobüs durakları dışında evlerine yakın en uygun noktada indirilmesi konusunda UKOME kararı alarak, uygulamaya başladı. Toplu ulaşım sürücülerine, bu konuda eğitimler verildi. Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı numaraları açık hava reklam alanlarında tanıtılarak, hattı arayan kadınlara ücretsiz hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunuldu.

Öze dönüş temasıyla gerçekleşen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinema ve eğlence sektöründe yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken 5050×2020 hareketine destek olduğunu açıkladı. Ayrıca, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sektördeki kadın emeğini görünür kılmak amacıyla, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü başlatılarak, ilk ödül verildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi son olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde farkındalık oluşturmak için açık hava reklam çalışması yaptı. “Bir telefon hayatınızı kurtarabilir” sloganıyla Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 0 549 656 96 96 ve 0212 656 96 96 tanıtılıyor.



Kadın ve Aile Şube müdürlüğü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile imzaladığı iş birliği protokolü çerçevesinde ilerleyen süreçte, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü kurmayı ve buna istinaden eşitlik birimi oluşturmayı planlıyor. Belediye personeline Antalya Barosu işbirliğiyle toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesi, ASAT’ın su faturalarına farkındalık oluşturulması için “Kadına şiddet suçtur” ibaresi yazılması da gerçekleştirilecek çalışmalar arasında.

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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