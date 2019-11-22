Corendon Airlines’tan Fenerbahçe için “Kaptanınız Konuşuyor” temalı reklam filmi

Corendon Airlines, forma sırt sponsoru olduğu Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı için özel bir reklam filmi hazırladı.

Sarılacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar ile birlikte takımda kadrosunda bulunan tüm voleybolcuların yer aldığı reklam filminde, Kaptan Eda Erdem Dündar, takım arkadaşlarına megafon ile “Kaptanınız Konuşuyor” şeklinde seslenerek birlikte havalara uçacaklarının mesajını verdi.

Antrenman sahasında ısınan oyuncuların görüntüleriyle birlikte başlayan reklam filminde kaptan Eda Erdem Dündar, takım arkadaşlarına bir kaptan pilot gibi seslenerek uçak içi anonsların canlandırmasını yapıyor.

Eda Erdem Dündar'ın takım arkadaşlarına "Kaptanınız konuşuyor" diye başlayan seslenişi, "Bu sezon da armamızla, formamızla, taraftarımızla havalara uçuyoruz. Şimdi lütfen konsantrasyonunuzu yüksek, omuzlarınızı dik konuma getiriniz. Takımımızda iki smaçör, iki orta oyuncu, bir pasör çaprazı, bir pasör ve bir libero, bulunmaktadır. Servis sonrası yükselişe geçiyoruz.Başarıya kanat açıyoruz. Hep manşetlerde kalıyoruz. Hedeflerinize ulaştığınızda başınızın üzerinden madalya geçirilecektir.Önce kendiniz sevinin, sonra takım arkadaşınızla ve taraftarınızla kutlarsınız. Sarı melekler, bu sezon da birlikte havalara uçuyoruz” sözleriyle son buluyor.

ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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