Böcek: "Yerelden kalkınacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinin İzmir'de düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldı. Böcek yerelden kalkınma konusunda belediye başkanları ile birlikte fikir, öneri ve proje paylaşımında bulunduklarını belirterek, turizmde ‘ayakbastı’ parası konusunda kazancın en azından yarısının büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına verilmesi önerisini yineledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanları İstişare Toplantısına katılmak üzere İzmir’e gitti. Böcek, toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li belediye başkanları ile birlikte İzmir’de Karabağlar Belediyesi Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nu hizmete açtı. Başkan Böcek bugün de ‘Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler’ Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması adı altında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Başkan Böcek gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkanları ile ortak toplantılarla illerin genel sorunlarını konuştuklarını, neler yapılabileceği ile ilgili öneri ve proje paylaşımında bulunduklarını söyledi.

10 büyükşehir belediye başkanı bir araya gelerek, yerel yönetimler kanunu ile ilgili neler yapılabilir konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Böcek, özellikle turizm tanıtma ajansı kurulması ve içeriği konusunda önerileri olduğunu anlattı. Böcek, turizm, çevre, maden ruhsatı, taş ocakları gibi konularda yerinde yönetim anlayışı çerçevesinde o ilin yerel yönetimine sorulmasının ve görüşlerinin alınması konusunda çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekti.



“Güzel fikirler, düşünceler oluşuyor”

Turizm açısından arıtmanın önemine değinen Böcek, “Arıtmalarımızı büyütüyoruz, geliştiriyoruz. Bu sene hedefimiz 16 milyon turiste ev sahipliği yapmak. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz 20 milyon. 20 milyona baktığımızda bizim 4 milyonu da yurdum insanı. Antalya’mızın 2 milyon 426 bin nüfusu var. Türkiye’de İstanbul’dan sonra geliyoruz. Yani biz Antalya’da 22 milyona hitap ediyoruz ama gelen para 2 milyon 426 bin. Yani 20 milyonun üzerinde bir şehri yönetmeye çalışıyoruz. Ama payımız 2 milyona göre. Toplantılarda bunları konuştuk. Belediye başkanları olarak birbirimize nasıl katkı koyabiliriz bunları konuştuk. Güzel fikirler, düşünceler oluşuyor” şeklinde konuştu.



“Dünyada şehircilik vergisi vardır”

İzmir’den güzel haberlerle döneceklerini belirten Böcek, özellikle turistlerin ayakbastı parası konusunda yüzde 50’si Antalya’ya bırakılsın önerisi olduğunu hatırlattı. Antalya’nın ilçe belediye başkanları ile birlikte turizm birliği kuracaklarını anlatan Böcek, “Türkiye turizminin en az yüzde 67’si Antalya’da. Bir yılda 80 milyon 200 bin geceleme yapılıyor Antalya’da. İstanbul’da 20 milyon mesela. En azından yüzde 50’si Antalya’ya harcansın. Hedefimizde yaklaşık 500 milyon liralık alt yapı yatırım yapmak var. Dünyada şehircilik vergisi vardır. Antalya’da kazanılan kısmın en azından yarısı Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerine verilmesini istiyoruz” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın külliye toplantısında Antalya’nın sorunlarını kısaca bahsetme imkanı bulduklarını belirten Böcek, şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız şehrinizi anlatın diye 5’er dakika süre verdi. Biz hızla Antalya'mızı anlattık. Türkiye’de 5. borçlu belediye olduğumuzu söyledik. Bununla ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde 200 milyon TL borçlanma aldık. Önce imzalanmıyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız buna destek oldu. Biz bugüne kadar ülkemiz için, Antalya'mız için çivi çakan herkese de teşekkür ettik. Kimseyi de ötekileştirmedik. Bundan sonra da önümüzdeki süreçte Antalya’mızı en iyi şekilde yönetmeye devam edeceğiz”



“Kısacası yerelden kalkınacağız”

Bundan sonraki belediye başkanları toplantısının Adana ve ardından Antalya’da olacağına dikkat çeken Başkan Böcek, Antalya’nın turizmin yanı sıra tarımın başkenti olduğunu vurguladı. Türkiye’nin sebze ve meyve üretiminde yarıdan fazlasının Antalya’da üretildiğine dikkat çeken Böcek, “Besicilikle ilgili ucuz et hizmetimize başladık. İlk satış mağazamızı Kepez bölgemizde hizmete açıyoruz, ardından sırasıyla bütün ilçelerimizde gerçekleştireceğiz. Kısacası yerelden kalkınacağız” dedi.



ANTALYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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