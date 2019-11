Parkta yaşayan 150 kediyi besliyor

ANTALYA'da Muazzez Turan (60), parkta yaşayan yaklaşık 150 kediyi haftanın 6 günü besliyor. Turan, kedilerle zaman geçirmenin kendisini mutlu hissettirdiğini söyleyerek hayvanseverlerden de mama desteği istiyor.

Zamanının büyük bir bölümünü sokakta yaşayan kedilerin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı'nda yaşayan 150 kadar sokak kedisinin de bakımını üstlendi. Her sabah tekerlekli pazar sepetine yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen Turan, kedileri eliyle besliyor. Turan'ın geldiğini gören kediler, bir anda çevresini sarıyor.

Yazkış demeden her gün parka geldiğini anlatan Muazzez Turan, "Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni, ben onları çok seviyorum" dedi.

Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü belirten Turan, "Kasapları, lokantaları doşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Zaman zaman mahalle sakinleri de beni gördüklerinde mama getiriyor. Bu sayede hayvanlar aç kalmıyor" dedi.

Antalya'da yaşayan diğer hayvanseverlerden de mama desteği isteyen Turan, "Kimi zaman mama sıkıntısı yaşıyorum. Kedilerin bakımına destek olmak isteyenler olabilir. Gelip burada kedileri beslesinler, onlara mama bıraksınlar. Onlar da bizim gibi canlı. Karınları acıkıyor, susuyorlar. Sahip çıkmamız gerekli. Beni burada herkes kedilerin annesi olarak bilir" diye konuştu.



ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.