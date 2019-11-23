Burdur'un Çavdır ilçesinde önceki gece kıraathanede tartıştığı kişiyi yanında bulunan tabancayla vuran katil zanlısı silahı attığı Manavgat Irmağı'na getirildi. Katil zanlısının gösterdiği yere dalan Jandarma SAK timi, ırmaktan cinayet silahıyla birlikte küflenmiş 3 silah ve bir bıçakla çıktı. Bulunan diğer üç silah incelenmek üzere balistiğe gönderileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur ili Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde kahvehane işletmekte olan Vedat Özcan ile daha önce aynı yerde sebzemeyve komisyonculuğu yapan Mehmet Şahiner, Vedat Özcan’a ait kahvehanede birlikte alkol aldıktan sonra aralarındaki alacakverecek meselesi yüzünden tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında Mehmet Şahiner, yanında getirdiği silahla Vedat Özcan’ı vurduktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sabah kahvehaneye gelen müşteriler Vedat Özcan’ı hareketsiz halde görünce 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri Özcan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Alanya’ya gelen Mehmet Şahiner, Alanya ilçe Jandarma Komutanlığı Konaklı Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.



Silah Manavgat ırmağında bulundu

Burdur’da cinayet işlediğini belirten Şahiner’in, jandarmadaki ifadesinde cinayet silahını, Burdur’dan Alanya’ya gelirken Manavgat çevreyolu köprüsünden Manavgat ırmağına attığını söylemesi üzerine silahın bulunması için çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Manavgat’a getirilen Mehmet Şahiner, Manavgat çevreyolu köprüsünde silahı nereden ve nasıl attığını gösterdi.

Şahiner’in yer göstermesinin ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı (SAK) Sualtı Arama Kurtarma ekibine bağlı dalgıçlar tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından cinayette kullanılan silah ve şarjör bulundu.



3 silah ve 1 bıçak bulundu

Dalgıçların Manavgat ırmağında yaptığı arama sırasında 1 tanesi kuru sıkı olmak üzere 3 tane silah ve 1 bıçak daha bulundu. Silahların herhangi bir olaya karışıp karışmadığı Kriminal Laboratuvarı'nda yapılacak Balistik incelemesi sonucunda belirleneceği bildirildi.

ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:51

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.