Antalya’da, Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında hareketli müzikler eşliğinde spor yapan öğretmenlere taç takılıp, karanfil hediye edildi. Yapılan sürpriz karşısında bir öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Muratpaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmen Günü etkinlikleri kapsamında ilçede yaşları 35 ile 70 arasında değişen öğretmenleri sabah sporunda bir araya getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’ndaki sabah sporuna öğretmenler büyük ilgi gösterdi. Salona erken saatlerde gelen kadınlar egzersizlerine başlamadan önce ısınma koşusu yaptı. Daha sonra salonun ortasına egzersiz minderlerini seren kadınlar, antrenör Ülker Pınar Aydın’ın hareketli müzikleri eşliğinde spora başladı. Pilates bandı ve step ağırlıklı ısınma hareketleriyle spora başlayan kadınlar, müziğin ritme yükseldikçe sporun temposu da yükseliyor. 90 dakikalık spor kadınları Ankara’nın hareketli şarkıları eşliğinde oynamasıyla son buldu.

"Öğretmenlere sürpriz"

Sabah sporunda, Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen, öğretmenlere çiçek verip, başlarına taç taktı. Neşe Ağaoğlu isimli öğretmen duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ağaoğlu, öğretmenlerle ilgili bir konu olduğu zaman duygusal anlar yaşadığını dile getirdi.

"Öğretmenler konu olursa ağlarım"

Etkinlikte duygusal anlar yaşayan Neşe Ağaoğlu, “Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Ben normalde yürüyüş yapıyordum, ayaklarım rahatsızlık olması nedeniyle spora başladım. Spor sayesinde ayaklarımdaki rahatsızlık geçti. Bizlere bu imkanı sunan yetkililere teşekkür ediyoruz. Hatırlanmak güzeldi. Öğretmenlikle ilgili her konu beni ağlatır.”dedi.

Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü Ramazan Özen, 3 dönem halinde spor etkinliklerinin olduğunu hatırlatarak, bugünkü etkinlikteki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını bildirdi.

" Öğretmenler geleceğimiz"

Antrenör Ülker Pınar Aydın, sabah sporunu başlarının tacı olan öğretmenlerle birlikte yaptıklarını dile getirdi.

Öğretmenler Günü Kapsamında emekli öğretmenlere çiçek verip onların başına temsili de olsa taç taktıklarını kaydeden Aydın, “Öğretmenlerimiz öğrencileri, bizde onları terlettik. Antalya’daki ev Türkiye’deki tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlerimiz bizim geleceğimizin mimarlarıdır” dedi.

"Duygulandık"

60 yaşındaki emekli öğretmen Handan Yazıcı, 2 yıldır katıldıkları spor aktiviteleriyle formda bir yapıya sahip olduklarını belirtti.

Kendilerini bugün unutmayan Muratpaşa Belediyesi görevlilerine teşekkür eden Yazıcı,“ Öğretmenliğimizi yeniden anımsattılar, gururlandık ve duygulandık” dedi.

"Hatırlanmak güzel"

54 yaşındaki öğretmen Feray İpekçi, böylesi bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek,“ Tüm bayanların spora katılmasını tavsiye diyorum. Hatırlanmak çok güzel bir duyguydu, sürpriz oldu. Okulda değiliz ama dışarıdan böyle anılmak bizi duygulandırdı. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” diye konuştu.

ANTALYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:12

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